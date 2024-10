Afrique: Foot - Ligue des champions (Phase de poules/Tirage au sort) - l'Espérance de Tunis dans le groupe D avec Pyramids, Sagrada Esperança et Djoliba Mali

Tunis — Le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football, effectué lundi au Caire, a placé l'Espérance de Tunis dans le groupe D en compgnie de Pyramids d'Egypte, Sagrada Esperança d'Angola et Djoliba AC du Mali.

Le Groupe A est formé du TP Mazembe (RD Congo), Young Africans (Tanzanie), Al Hilal Omdurman (Soudan) et MC Alger (Algérie). Le Groupe B est composé de Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), du Raja Casablanca (Maroc), de l'AS FAR Rabat (Maroc) et de l'AS Maniema (RD Congo), tandis que le Groupe C est constitué des équipes d'Al Ahly (Egypte), du CR Belouizdad (Algérie), d'Orlando Pirates (Afrique du Sud) et du Stade d'Abidjan (Côte d'Ivoire).

Le tirage au sort :

Groupe A : TP Mazembe (RDC), Young Africans (TAN), Al Hilal Omdurman (SOU), MC Alger (ALG)

Groupe B : Mamelodi Sundowns (AFS), Raja Casablanca (MAR), AS FAR Rabat (MAR), AS Maniema (RDC)

Groupe C : Al Ahly (EGY), CR Belouizdad (ALG), Orlando Pirates (AFS), Stade d'Abidjan (CIV)

Groupe D : Espérance de Tunis (TUN), Pyramids (EGY), Sagrada Esperança (ANG), Djoliba AC (MLI)