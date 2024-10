Angola: La Fondation Ngana Zenza oeuvre pour améliorer le bien-être des communautés

Luanda — La présidente de la Fondation Ngana Zenza, Ana Dias Lourenço, a déclaré samedi, à Luanda, que son institution lutte pour la valorisation des communautés et le changement de leur niveau de vie.

Pour Ana Dias Lourenço, Première Dame de la République, qui s'exprimait lors de la 2ème cérémonie de gala de la fondation, l'institution s'est engagée à promouvoir le bien-vivre dans les communautés de manière durable et différenciée, à travers le financement et la mise en oeuvre d'actions concrètes adaptées à la réalité, aux défis, aux besoins des communautés, notamment celles des zones rurales.

Première Dame a précisé que l'intervention de la fondation repose sur la vision, la mission, les valeurs et une logique de complémentarité, exprimées dans un document d'orientation et que son plan stratégique couvre des domaines importants tels que le développement communautaire intégré et durable, la santé, l'éducation, l'environnement, la citoyenneté et la recherche dans les domaines de l'économie et du développement.

Ana Dias Lourenço a souligné que l'institution intervenait sur une scène transformée, dont les prémisses sont alignées avec les politiques stratégiques du Gouvernement angolais et les objectifs globaux de développement durable.

« Transformer le tissu social à travers des programmes qui favorisent la connaissance, l'inclusion et garantissent l'accès à la santé et à l'éducation est essentiel à notre action », a-t-il souligné.

La Première Dame de la République a souligné que le sens de la transformation recherchée par la fondation va au-delà d'un rêve, c'est une réalité tangible.

Elle a fait savoir que Ngana Zenza opère actuellement dans les provinces de Luanda, Benguela, Huila, Cunene et Moxico, tant en milieu urbain que rural.

« Notre objectif est de donner aux communautés les moyens de devenir autonomes, de transformer des vies et de valoriser même les personnes âgées », a renchéri Ana Dias Lourenço.

L'événement, organisé chaque année, a pour objectif principal de collecter des fonds pour la continuité et l'expansion d'autres initiatives afin qu'un plus grand nombre de personnes âgées, de jeunes et de communautés aient accès à des ressources et à des opportunités de transformation.

La cérémonie s'est déroulée en présence du Chef de l'État, João Lourenço, de la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, des membres de l'exécutif et des invités.