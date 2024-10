Madagascar: Industrialisation - Trois coopérations bilatérales renforcées

Le ministre de l'Industrialisation a reçu les ambassadeurs de France, d'Allemagne et de Corée. Ils ont tous promis de poursuivre la coopération pour le développement industriel.

Une ribam-belle d'ambassadeurs. Trois diplomates ont été reçus par David Ralambofiringa, ministre de l'Industrialisation et du Commerce, mercredi et jeudi dernier, dans une succession de visites de courtoisie. Le membre du gouvernement leur a exposé les grands projets dans lesquels la Grande Île s'est lancée, notamment le projet de pépinières industrielles, One District One Factory (ODOF), qui est parmi les fers de lance du développement industriel pour le pays. Les diplomates français, allemand et coréen n'ont pas manqué de saluer ces initiatives et ont fait part de la volonté de leur pays d'aller toujours plus loin dans la coopération. Mercredi, David Ralambofiringa a reçu Park Ji Hyun, ambassadrice de Corée. Elle lui a assuré du soutien de son pays et de sa volonté d'avancer encore plus dans le renforcement de la coopération en termes d'industrialisation et d'investissements.

Lors des discussions, il a également été annoncé que la Corée du Sud allait aider la Grande Île, à travers le ministère, à capter plus d'investissements pour développer son secteur industriel.

Continuité

Il y a aussi la « concrétisation des partenariats conclus entre la Grande Île et la Corée lors du dernier sommet Corée-Afrique, qui est en bonne voie. Il y aura des réunions techniques entre les techniciens du MIC et ceux de la Corée pour voir en même temps le soutien supplémentaire qui pourrait être apporté aux projets de développement industriel », a assuré la diplomate coréenne.

Plus tard dans la journée, c'est Oliver Knoerich, ambassadeur d'Allemagne, qui sera reçu par David Ralambofiringa. Ce fut aussi l'occasion de discuter de ce qui a déjà été fait en termes de partenariats entre les deux pays, tant en matière d'industrialisation que de commerce. Une rétrospective suivie des potentielles perspectives de collaboration entre les deux pays qui vont dans ce sens. « Il est dans notre intérêt mutuel de renforcer la coopération », a affirmé le diplomate allemand, qui prend également ses marques sur la Grande Île depuis quelques mois.

Il a expliqué les différentes structures commerciales en Allemagne, pour permettre aux opérateurs de commercer avec ce pays. Jeudi, l'ambassadeur de France, Arnaud Guillois, s'est également présenté à Ambohidahy. Il a aussi assuré de la continuité de la coopération entre la France et Madagascar en termes de commerce et de soutien au développement industriel. David Ralambofiringa a expliqué à Arnaud Guillois les déclinaisons du programme de développement industriel du pays, notamment le projet ODOF, qui sera aussi une occasion pour les producteurs de créer de la valeur ajoutée aux produits et de développer toute la culture entrepreneuriale qui va avec. Il va sans dire que ces trois pays figurent parmi les principaux partenaires commerciaux de la Grande Île.