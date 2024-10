Madagascar: OKTOBERFEST - Le Star tour lancé à Toamasina

La fête de la bière revient en grande pompe cette année, orchestrée par STAR, qui propose une édition de l'Oktoberfest plus proche que jamais de ses fidèles amateurs. À travers ses cinq marques phares, STAR offre aux consommateurs une expérience unique et immersive, à vivre pleinement tout au long du mois d'octobre. Les festivités seront lancées à Toamasina avec le Star tour, les 12 et 13 octobre, sur l'avenue devant l'hôtel de ville.

« Fresh, Queen's, Gold, Beaufort et la légendaire THB se réunissent pour marquer ce rendez-vous incontournable avec des événements accessibles à l'échelle nationale, déclinés dans tous les formats et pour toutes les occasions. Cette édition sera l'occasion de découvrir ou redécouvrir nos produits à travers des événements festifs dans tout le pays », souligne une responsable au sein de Star.

Ce partenariat avec la commune urbaine de Toamasina promet deux jours d'animations dédiées à toute la famille, de jour comme de nuit. Chaque début de soirée, des artistes renommés tels que Treezey, Ckycky, Stephanie, BRN, Wendy Cathalina et Ambondrona enflammeront la scène, garantissant une ambiance conviviale et festive. « Les mesures de sécurité seront renforcées par les forces de l'ordre, avec un poste de premiers secours de la Croix-Rouge, assurant ainsi un environnement sécurisé pour les festivaliers », ajoute-t-elle.

Mais la fête ne s'arrête pas là. Tout au long du mois, les consommateurs auront droit à des animations dans les points de vente traditionnels à travers le pays. À Antananarivo, les célèbres soirées « Sabotsy Mifankahita » seront au coeur des week-ends, tandis que le « Revy Pression » animera les vendredis et samedis dans les grandes villes. Et pour pimenter le milieu de la semaine, les « Alarobia Manal'Azy » offrent un bon plan à ne pas manquer chaque mercredi. L'Oktoberfest se clôturera en beauté avec le Camion Tour, qui sillonnera la côte Est, débutant à Mahanoro le 16 octobre avant de passer par Ilaka Est, Vatomandry, Fénérive Est, Mahambo et terminant en apothéose à Foulpointe.

Barhone et des DJ enflammeront les villes étapes avec des animations podiums.