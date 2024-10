Madagascar: BASKETBALL - N1A DAMES - La GNBC détrône MB2ALL

La finale du championnat de Madagascar N1A dames jouée hier au Palais des sports Mahamasina a donné son verdict. Le club de la Gendarmerie Nationale Basketball Club ou GNBC a battu pour la première fois, au Palais des sports Mahamasina, le club de MB2ALL, sept fois champion de Madagascar, dimanche. Les joueuses de la GNBC se sont imposées sur le score de 77-65 dans un match fou.

Les joueuses de MB2ALL ont rejoint le parquet à 15 heures 7 minutes, suivies par celles de la GNBC à 15 heures 10. Ces dernières ont mis la grande salle des Palais des sports en transe. À première vue, elles ont plus de supporters à l'écoute des réactions dans la salle.

Le match a démarré à 15 heures 39 minutes. Avec ses cinq joueuses majeures respectives, Muriel Christiane, Monique Miora et Sidonie du côté de MB2ALL, et Sarobidy Chine, Copain Nantenaina et Sambatra pour la GNBC, les deux équipes ont été au coude à coude à 6 partout après trois minutes de jeu, puis à 8 partout à 5 minutes de la fin du premier quart temps.

À 3 minutes 44 secondes de la fin du premier quart temps, la GNBC a pris l'avantage, menant 13-9 et 19-11 en faveur de la GNBC, fin du premier quart temps. Christiane a marqué les deux premiers points de MB2ALL pour commencer le deuxième quart-temps, portant le score à 13-20, 15-20, 18-21 avec un tir à 3 points de Monique, puis 23-18 pour la GNBC. À 2 minutes de la pause, la GNBC menait avec +12, 32-20, 32-22, 32-23 et 36-25 pour la GNBC, fin du deuxième quart-temps.

%

Le troisième quart temps a démarré à 16 heures 29 minutes avec plus de détermination pour la GNBC. Chine a creusé l'écart avec un tir à 3 points, 41-25, 43-25, +18, le plus gros écart vécu par MB2ALL depuis ces six dernières années en finale de N1A dames.

Une guerre déclarée

Secouées par les attaques de la GNBC, les joueuses de MB2ALL se sont réveillées en réduisant l'écart à 33-44 à 4 minutes 33 de la fin du troisième quart-temps. En l'espace de 7 minutes, MB2ALL a réussi à réaliser un impressionnant 19-0, égalisant à 46 points partout à la fin du troisième quart.

Le quatrième quart-temps a été déterminant pour le titre entre les deux équipes. Fatiguées par les efforts consentis durant le troisième quart-temps, les joueuses de la GNBC ont enfoncé le clou durant le dernier quart-temps pour terminer le score en 77-65.

Pour Eli Rakotonindrina, surnommé «Coach de la GNBC», cette victoire a été le fruit d'une solidarité exemplaire parmi ses joueuses : « Nous avons bien préparé le championnat national cette année. Nous avons retenu la leçon de la défaite de l'an dernier. Je suis très content en savourant la victoire et c'est la première fois pour le club féminin ».

Quant à Ndranto Rakotonanahary, coach de MB2ALL, il a affirmé que « tôt ou tard, le cycle de la victoire s'arrête et c'est le cas cette année. Suite à cette défaite, la guerre est déclarée entre le champion en titre et nous. Nous allons nous reconstruire pour chercher le titre à l'avenir ».