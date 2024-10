Madagascar: Nomination - Daniel Lefebvre atterrit chez Ravinala Airports

Daniel Lefebvre a été nommé directeur général de Ravinala Airports, succédant à Julien Coffinier. Fort de son expérience, il a pour mission de renforcer la position de Ravinala Airports.

Une nouvelle figure à la tête de Ravinala Airports. Daniel Lefebvre vient de prendre la place du directeur général, occupée depuis 2020 par Julien Coffinier, arrivé en pleine crise sanitaire, marquée par la fermeture des frontières aériennes et par le confinement généralisé. Le consortium qui gère les aéroports internationaux d'Ivato et de Nosy Be a publié un communiqué dans ce sens : «Nous avons le plaisir de vous annoncer que Daniel Lefebvre prend les rênes de Ravinala Airports», indique la société. Celui-ci succède à Julien Coffinier à ce poste.

Daniel Lefebvre peut faire valoir une longue expérience dans ce domaine. Avant cette nouvelle nomination, il était à la tête d'Aerco depuis juillet 2019. Il a aussi été directeur général de l'aéroport de Libreville de 2017 à 2018. Les actionnaires ont pris cette option pour que Ravinala Airports franchisse d'autres paliers et devienne un acteur aéroportuaire majeur dans la région de l'océan Indien.

Réduction

Par l'intransigeance du président de la République Andry Rajoelina, un avenant au contrat de concession initial a été signé le 15 décembre à Iavoloha, entre Julien Coffinier et Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison. La présidence s'est réjouie des résultats obtenus. « Grâce à des échanges francs et constructifs, les deux parties se sont accordées sur le principe d'une réduction de la durée de concession dès l'atteinte des objectifs financiers.

%

Au lieu des 28 ans du contrat initial conclu avec le précédent régime, des compromis ont également été faits pour : un abandon de créances au profit de notre compagnie aérienne nationale ; une réduction de 50 % des redevances de stationnement des aéronefs d'Air Madagascar ; une augmentation de la redevance fixe de concession, qui passe de 3 millions d'euros à 4 millions d'euros.

Par ailleurs, le coût de la location des espaces et locaux techniques occupés par Air Madagascar, revu à la hausse dans le contrat, est finalement maintenu au tarif initial. Sofitrans, société de catering et restauration, rentrera également actionnaire dans la gestion du Duty Free, ce qui est la raison d'être même du groupe. Dans l'intérêt des passagers et pour rendre la destination de Madagascar plus attractive, les billets d'avion doivent être compétitifs. Ainsi, la Redevance de Développement des Infrastructures Aéroportuaires (RDIA), un point crucial de ce projet, a également fait l'objet d'optimisation à la baisse », indique-t-elle.

Le lendemain, « la mise en service et non l'inauguration » de l'aéroport international d'Ivato flambant neuf a eu lieu. C'est dans ce contexte à ne pas oublier que Daniel Lefebvre va s'atteler à ses nouvelles fonctions.