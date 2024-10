Madagascar: Beachvolley - Championnat du pays - Hasina-Kem's et Ema - Melissa sacrés champions

Remake. Dans un après-midi ensoleillé, la finale du championnat de Madagascar de beachvolley a été une affaire d'Analamanga chez les garçons. L'équipe championne en titre et vainqueur récemment du Festival des Baleines à Sainte-Marie, composée Jean Antonio Ranaivoniaina alias Kem's et Jean Hasina Romaric Rantsoavina du club Mama, confirme sa suprématie en battant en finale le duo du Cosfa, Finition Willot Rakotoarison et Jean Nicolas Rakotoarisoa par 2 sets à 0 (21/18, 21/15), dimanche en fin d'après-midi sur la plage devant l'hôpital de Toamasina.

L'équipe championne nationale à trois circuits et multiple vainqueure du Tama Beach a imposé son rythme dès le premier set, en menant largement 8-3 puis 16-13. Ils ont été efficaces en attaque comme en défense. Willot et Nico sont arrivés à égaliser 17 partout, mais Kem's et Hasina ont vite repris le dessus. Le deuxième set a été à sens unique. Kem's a été incontrôlable en attaque et son équipe a mené au score jusqu'à la fin de la rencontre qui a duré 41 minutes. De leur côté, les militaires ont commis beaucoup de fautes directes.

« Notre atout a été tout simplement la cohésion sur le terrain, car nous formons cette équipe depuis des années », confie Kem's.

Dos à dos

Chez les filles, la paire du Stef'auto d'Atsinanana, composée d'Eliema Rasoaniaina et Antharès Melissa Rambony, a défait en finale l'équipe du Squad d'Analamanga formée par Holiarisoa Andriamihasoa Ravonitsaheno et Andréas Momi Ramanintsy par 2 sets à 1. Le premier set est revenu aux Tamataviennes qui ont mené largement dès l'entame du match (21-9). Cependant, Andri et Momi ont inversé la donne au deuxième set.

Elles ont largement devancé leurs adversaires 19 à 10. L'équipe d'Ema a tout fait pour réduire l'écart et est arrivée à engranger huit points de suite (18/19). Toutefois, l'équipe d'Analamanga l'a finalement remporté 21 à 18. Au tie-break, l'équipe hôte a arraché la victoire sans trop forcer par 15 à 7. « Nous avons bien préparé ce championnat depuis longtemps. Avoir Melissa à l'attaque en face a été un avantage de plus », souligne Ema, multiple championne nationale et vainqueure du Tama Beach.