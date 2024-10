Maroc: Le festival Irreecha, quand les Ethiopiens célèbrent de manière colorée l'arrivée du printemps

Addis — Il est 06H00 ce samedi, la foule est déjà nombreuse à la place Meskel au centre d'Addis-Abeba. Des centaines de milliers de personnes de différentes régions d'Ethiopie ont passé la nuit à cette place pour être au rendez-vous de l'Irrecha, l'un des plus célèbres festivals du pays, organisé chaque année à l'occasion de la fin de la saison des pluies.

Créé par le groupe ethnique les Oromo, ce festival incarne aujourd'hui les valeurs d'unité et de fraternité entre toutes les communautés ethniques du pays qui veillent à y prendre part.

Chants et danses traditionnels, différents rituels et événements festifs, les participants fêtent de manière colorée et pacifique le long d'un weekend la fin de la saison pluvieuse qui dure de juin à septembre, tout en exprimant leur gratitude à Dieu pour les bénédictions de l'année écoulée.

Les participants portent des vêtements traditionnels Oromo de couleur blanche, ornés de magnifiques motifs qui reflètent leur héritage culturel, et chantent leurs joies de diverses manières.

Les festivaliers, représentants les autres communautés ethniques de l'Ethiopie, sont également vêtus d'habits traditionnels symbolisant la richesse et la diversité culturelle de ce pays de l'Afrique de l'est

Il s'agit donc de défilés de mode époustouflants qui illustrent la beauté et la diversité des vêtements, et des accessoires au design complexe portés par les différentes communautés ethniques en Ethiopie.

Ce festival, célébré chaque année au début de Birraa (printemps) pour accueillir la nouvelle saison des récoltes abondantes, est une occasion, aussi bien pour les Oromo que pour les autres groupes ethniques qui y participent, de se rassembler, de célébrer leur identité et d'honorer leurs traditions.

Les festivités se poursuivent au bord d'un lac non loin de la place Meskel. Une fois au bord du lac, les festivaliers plongent l'herbe verte fraîchement coupée et les fleurs qu'ils portent, et les placent dans l'eau.

Dimanche, le festival s'est poursuivi dans la ville de la région d'Oromia, Bishoftu, située à 45 km de la capitale.

A Bishoftu, la journée a commencé dès le lever de soleil par des rassemblements cérémoniels au lac Hora Arsedi, où les participants se sont livrés au rituel séculaire de bénédiction de l'eau, en exprimant leurs meilleurs vœux pour cette saison de printemps.

Aujourd'hui, les initiateurs de ce festival souhaitent qu'il soit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, eu égard à son rôle dans la promotion de la renaissance culturelle, de l'unité et de la résilience au sein de la communauté oromo.