Maroc: Laâyoune - Ismail Bahsaine et Moulay Idris Essomdi, deux enseignants dévoués à l'innovation pédagogique

Laâyoune — Armés d'une forte volonté et d'une grande passion pour leur métier, Ismail Bahsaine et Moulay Idris Essomdi, deux enseignants modèles à l'école primaire Ibn Zaidoun "école pionnière" à Laâyoune, viennent d'être récompensés pour leur contribution à la promotion de pratiques pédagogiques performantes et innovantes en faveur de leurs apprenants.

Grâce à leur engagement et leur créativité, ils ont su réaliser des projets de classe performants et se sont vus décernés le premier et le second Prix régional d'encouragement du meilleur enseignant de l'année 2023 (5è édition) dans la catégorie "Enseignement Public", lors de la première édition du Forum national des enseignants, organisée les 26 et 27 septembre à Rabat.

Cette distinction a honoré ces deux enseignants qui se démarquent par leurs projets performants visant à promouvoir les pratiques pédagogiques efficaces, à encourager les initiatives innovantes des enseignants et à améliorer la qualité de l'enseignement au niveau de la région Laâyoune-Sakia El Hamra.

Ce Prix se veut également une reconnaissance à des initiatives pionnières et à des projets distingués portés par ces enseignants, qui veillent à améliorer les approches pédagogiques, promouvoir les méthodes d'apprentissage et suivre leur impact sur les apprenants.

Avec patience et persévérance, MM. Bahsaine et Essomdi ne ménagent aucun effort pour accompagner leurs élèves sur le chemin de l'apprentissage et de la connaissance, dans le sens où leur succès dans cette noble mission dépend non seulement de leurs efforts en classe, mais également des activités parascolaires.

Dans une déclaration à la MAP, M. Bahsaine a expliqué que l'objectif de son projet "Cellule d'abeille" consiste à développer chez l'apprenant des compétences en robotique, en réalité augmentée et en réalité virtuelle, soulignant l'importance des travaux pratiques dans la stimulation de la créativité et l'apprentissage participatif et interactif.

La réalité augmentée et la robotique demeurent désormais indispensables pour développer les compétences scientifiques et technologiques de l'apprenant, a-t-il avancé.

Avec son énergie débordante, M. Bahsaine vulgarise les activités scientifiques via le recours aux nouvelles technologies à quelques 38 élèves de la 5ème année du primaire, à raison de deux heures par semaine en dehors des cours prévus dans l'emploi du temps.

Par ailleurs, l'enseignant primé s'est dit fier d'avoir reçu ce Prix, notant que cette distinction constitue une occasion idoine pour mettre en avant la créativité des enseignants et leurs apprenants, dans l'objectif de promouvoir les apprentissages grâce à leurs meilleures pratiques pédagogiques en classe.

Pour sa part, M. Essomdi a fait observer que son projet pédagogique "Atelier de lecture", a pour objectif de susciter l'envie de lecture de la langue française, notamment la poésie, la fable et le conte, en tirant profit des ouvrages lus, en termes de valeurs, de sagesses et de morales.

La maîtrise de l'acte de lire donne de la confiance en soi aux élèves et leur permet de réussir les autres apprentissages, étant donné que la lecture est un élément clé de la réussite scolaire, a confié cet enseignant qui a créé en 2012 un club de lecture au sein de l'école primaire Ibn Zaidoune à Laâyoune.

"Cette initiative a été accueillie favorablement par les parents des élèves, les collègues et la Direction de l'établissement. Elle a réconforté les élèves ayant des difficultés de lecture et par la suite l'expérience a été un succès", a fait savoir M. Essomdi qui a excellé à transmettre sa passion de la langue de Molière aux élèves en herbe.

Au sein de l'atelier de lecture aménagé au sein de l'établissement, les élèves sont désormais capables de prendre la parole devant leurs camarades de classe, s'est-il félicité, faisant savoir que ces élèves ont signé des participations distinguées dans des compétitions et concours provinciaux et régionaux.

M. Essomdi a également souligné la nécessité d'impliquer les parents en les invitant à assister à des séances de lecture en compagnie de leurs enfants et de les sensibiliser à l'importance de faire de la lecture une habitude chez soi.

Par ailleurs, il s'est dit fier d'avoir reçu le Prix d'encouragement régional qui constitue une occasion idoine de mettre en exergue les expériences et les pratiques créatives au sein des classes, faisant observer que les ateliers pédagogiques ont eu un impact direct sur les apprentissages des élèves.

A noter que le Prix de l'enseignant(e) de l'année récompense les enseignant(e)s qui, par leur engagement, leur efficience et leur créativité, ont su mettre en oeuvre les meilleurs projets de classe par des pratiques pédagogiques inspirantes et à fort impact direct sur les apprentissages.

Initié en 2018, le Prix de l'enseignant(e) de l'année concernait les écoles publiques de la Direction provinciale d'Al Haouz.

En 2021, son succès d'audience et son fort impact sur la communauté éducative lui ont permis d'acquérir pour sa 3e édition une dimension nationale.

Depuis lors, ce Prix est organisé par le ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, en partenariat avec la Fondation Zahid, l'Association des amis de l'école publique et la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales de l'éducation-formation.

Cette édition se distingue par un partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales, afin de soutenir des Prix d'encouragement au niveau régional et renforcer le rayonnement du Prix.