Maroc: Marrakech-Safi - Ouverture de la saison de chasse 2024-2025

Le coup d'envoi de la saison de chasse 2024-2025 au niveau de la région Marrakech-Safi a été donné, dimanche, dans une réserve naturelle située dans la commune d'Ourika (province d'Al Haouz).

Dans ce cadre, la Direction régionale de l'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) de Marrakech-Safi a mobilisé les ressources humaines nécessaires pour garantir le bon déroulement de l'actuelle saison de chasse dans toutes les réserves naturelles de la région, considérée comme l'une des zones de chasse les plus importantes au Maroc.

Marrakech-Safi se caractérise, en effet, par une riche biodiversité et des réserves naturelles qui abritent de nombreuses espèces sauvages, notamment le petit gibier, comme le lévrier et le perdrix, et le gros gibier, comme le sanglier et le mouflon, ainsi que d'autres espèces fauniques qui jouent un rôle important dans le maintien de l'équilibre écologique local.

La région compte ainsi près de 80 lots réservés à la chasse, qui sont exploités par les membres des associations de chasse et les personnes qui disposent de documents réglementant l'opération, dont notamment le permis de port d'arme, une assurance chasse et une carte de membre de la Fédération Royale marocaine de chasse (FRMC).

Toutes ces procédures engagent les chasseurs à respecter l'éthique de la chasse et à assurer leur sécurité et celle de ceux qui les entourent. Cette activité contribue ainsi au développement économique local à travers le tourisme de chasse, tout en tenant compte des principes de durabilité et de protection de la biodiversité.

%

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de l'ANEF, Abdelaziz Hajjaji, a souligné l'importance que revêt le coup d'envoi de la saison de chasse pour les chasseurs, qui attendaient avec impatience ce jour, relevant que la saison de chasse actuelle intervient après cinq années de sécheresses successives, qui ont eu un impact sur la population des gibiers.

Afin que l'opération de la chasse pour cette saison se déroule dans les meilleures conditions, l'Agence a pris plusieurs mesures, en coordination avec ses partenaires, à travers l'amélioration des réserves de chasse et la numérisation de la carte des lieux désignés pour la chasse, a-t-il ajouté, mettant l'accent sur les efforts déployés pour lutter contre la chasse intensive, à travers l'organisation de nombreuses réunions de communication avec les associations de chasse en collaboration avec le Bureau régional de la FRMC à Marrakech-Safi.

Dans une déclaration similaire, le président du bureau régional de la FRMC, Abdellah Benhida, a passé en revue le rôle de la Fédération avant l'ouverture de la nouvelle saison de chasse, qui consiste à mener des campagnes de sensibilisation et d'encadrement des associations de chasse, soulignant que la sécheresse a eu un impact sur le gibier, dont le nombre a diminué en dépit des efforts déployés par les acteurs du secteur.

À cet égard, il a noté que les dernières précipitations qu'a connues la région sont bénéfiques pour tous les types de gibier, en améliorant leur alimentation et en favorisant leur reproduction.

De son côté, le président de l'Association des chasseurs "Al Yamama" à la province d'Al Haouz a exprimé sa satisfaction des bonnes conditions du déroulement de l'ouverture de la saison de chasse actuelle, saluant le rôle joué par les agents de l'Agence nationale des eaux et forêts dans la région pour assurer les conditions adéquates de surveillance et de protection des gibiers contre les pratiques de la chasse illégale et intensive.

La Direction régionale de l'ANEF a relâché plus de 12.000 gibiers au cours de l'année 2023-2024 et enregistré la participation de 5.195 chasseurs, dont 560 ressortissants étrangers ne résidant pas au Maroc.