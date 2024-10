Maroc: Béni Mellal-Khénifra - Ouverture de la saison de chasse 2024-2025

Béni Mellal — La saison de chasse 2024-2025 s'est ouverte, dimanche dans la région Béni Mellal-Khénifra, pour toutes les espèces de gibier, à l'exception de la tourterelle dont la chasse est prévue le 26 juillet 2025.

Au niveau de la zone amodiée de Harcha sise dans la commune rurale de Zaouiat Oum El Bakht (Province de Béni Mellal), les adeptes de la chasse se sont rassemblés pour la reprise de leurs activités cynégétiques conformément au calendrier établi par l'arrêté ministériel portant ouverture, clôture et réglementation spéciale de la chasse et en droite ligne avec les lois en vigueur promouvant le plein respect des systèmes écologiques et la pratique d'une chasse responsable et durable.

Une sortie inopinée des responsables et des gardes forestiers de la direction provinciale de l'Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) à Béni Mellal a permis de s'arrêter sur la conformité des documents indispensables pour la pratique de la chasse, à savoir, les permis de chasse et de port d'armes, les licences, l'assurance ainsi que la carte d'adhésion à la Fédération Royale marocaine de chasse.

A cette occasion, l'arrêté ministériel portant ouverture, clôture et réglementation spéciale de la chasse pendant la saison 2024-2025 a été présenté aux chasseurs de même le nombre maximal de pièces de gibier à abattre pour chaque chasseur au cours d'une même journée de chasse, à savoir, quatre perdrix, un lièvre et cinq lapins.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur provincial de l'ANEF à Béni Mellal, Mohamed Zouhri, a souligné que les provinces de Béni Mellal et Fkih Ben Saleh sont dotées d'une riche diversité écologique et géographique en abritant d'importantes ressources cynégétiques, relevant qu'à l'occasion de l'ouverture de la saison de chasse, la Direction provinciale de l'ANEF a lancé une série de campagnes d'information et de sensibilisation pour rappeler la réglementation en vigueur et en vue de l'encadrement des chasseurs pour promouvoir une chasse respectueuse de l'environnement et des ressources disponibles.

Dans le cadre de la promotion d'une chasse responsable et du renforcement du contrôle avant et pendant la saison de chasse, la Direction a également renforcé l'organisation des chasseurs au sein d'associations et de sociétés, a-t-il fait savoir, rappelant qu'un total de 46 lots de chasse sont actuellement attribués sur une superficie d'environ 149.664 hectares dans les deux provinces de Béni Mellal et de Fkih Ben Salah.

Et M. Zouhri de faire observer que dans le cadre de la contractualisation, les amodiataires participent à l'aménagement des territoires de chasse, notamment par la création de points d'eau et le lâcher du gibier, ainsi que par diverses actions sociales, soulignant que des cartes des réserves de chasse sont désormais disponibles en ligne.

Un système de réserves régionales a été mis en place comprenant 11 réserves permanentes s'étendant sur une superficie de 83.528 hectares, ainsi que 13 réserves temporaires couvrant environ 668.476 hectares, soit un total d'environ 752.004 hectares, a également expliqué le responsable provincial, indiquant que l'ensemble de ces mesures visent à améliorer et à développer le capital cynégétique et son habitat.

Par ailleurs, et pour atténuer l'impact de la surpopulation de sangliers, un programme de régulation a été élaboré pour cette saison sur 11 zones identifiées comme points noirs, a soutenu M. Zouhri.

En 2023-2024, le taux global de perdrix abattues par chasseur s'établit à 1,94 dans les lots amodiés et de 1,29 dans les zones ouvertes à la chasse banale. Un total de 47 battues de sangliers ont été organisées au cours desquelles 266, ont été abattues. Le nombre de procès verbaux dressés dans le cadre des efforts de suivi, de surveillance et de lutte contre le braconnage se chiffre à 14.

Il est à rappeler que la chasse contribue, dans les provinces de Béni Mellal et de Fkih Ben Salah, au développement économique local, en favorisant la création d'emplois et en développant le tourisme cynégétique dans la région.