Afrique: Pour son action en faveur de l'égalité des genres en Afrique - Le président de la BAD nommé « Champion HeForShe »

Onu femmes a nommé Akinwumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement (Bad), « Champion HeForShe » pour son action en faveur de l'égalité des genres en Afrique a appris Le journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

Lors d'une cérémonie organisée le 24 septembre 2024 à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, « l'Alliance HeForShe de Onu femmes a célébré M. Adesina qui est devenu l'un des quatre nouveaux champions », rapporte un texte parvenu à Lejecos. A l'en croire les champion HeForShe sont des leaders mondiaux reconnus pour leur dévouement dans la transformation des institutions et l'établissement de nouvelles normes en matière d'égalité, garantissant aux femmes et aux filles des opportunités égales dans les sphères sociales, économiques et politiques.

« L'Afrique ne peut atteindre son plein potentiel de développement qu'en augmentant de manière exponentielle les opportunités pour les femmes. Faire progresser le genre et autonomiser les femmes sont au cœur du travail du Groupe de la Banque africaine de développement sur tout le continent », a déclaré M. Adesina.

Il a remercié Onu femmes et HeForShe pour cette « reconnaissance ». Soulignant que devenir un Champion HeForShe reflète son engagement personnel, ainsi que celui de la Banque, à promouvoir l'égalité des genres et à offrir un meilleur accès au financement pour les entrepreneures africaines.

« Lorsque les hommes et les femmes s'unissent pour promouvoir l'égalité des genres, nous avançons vers un monde juste et équitable pour tous », a déclaré, pour sa part, Sima Bahous, directrice exécutive de Onu femmes.

HeForShe a salué M. Adesina et le Groupe de la Banque africaine de développement pour leur engagement à intégrer la dimension de genre dans l'ensemble des opérations et projets d'investissement de la Banque. Selon le texte, la dernière stratégie de la Bad en matière de genre, approuvée sous la présidence de M. Adesina, a conduit le personnel à adopter l'égalité des genres comme un levier d'intelligence économique.

Il relève que l'initiative Afawa (Affirmative finance action for women in Africa) de la Banque, créée par le président du Groupe de la Banque, a permis à ce jour de mobiliser 1,8 milliard de dollars de financement pour des prêts aux entrepreneures africaines. Il rapporte aussi qu'un milliard de dollars a déjà été déboursé par 172 institutions financières dans 43 pays africains, au profit de plus de 18 000 petites et moyennes entreprises dirigées par des femmes.

Le texte souligne aussi que la Bad s'est également engagée, en interne, à progresser dans sa certification Edge (Economic dividend for gender equality--Dividende économique pour l'égalité des genres). En ce sens, il rappelle que l'an dernier, la Banque a obtenu la certification Edge de niveau 1.

Il est expliqué que ce programme de certification est conçu pour aider les entreprises à créer un lieu de travail optimal pour les hommes et les femmes en vérifiant de manière indépendante les mesures d'indicateurs tels que la grille salariale, la représentation, l'inclusivité des opportunités de développement de carrière, la formation et d'autres indicateurs de l'entreprise.

Les trois autres nouveaux champions HeForShe sont Pedro Sanchez, Premier ministre espagnol, Hugh Evans, Pdg et cofondateur de Global Citizen, et Michelle Terry, Pdg de Movember.