Afrique: 19e Sommet de la Francophonie - Oligui Nguema fait un plaidoyer pour le renforcement des programmes éducatifs

Après avoir assisté hier à la cérémonie d'ouverture du 19e sommet de la francophonie à la cité internationale de la langue française sise à Villers-Cotterêts, le Président de la Transition a pris une part active ce jour au Grand Palais de Paris aux travaux relatifs aux thématiques abordées lors de ce grand rendez-vous de la communauté francophone.

L'ordre du jour de ces travaux était essentiellement axé sur les recommandations de la conférence ministérielle des francophones, la lecture du rapport d'activités de la Secrétaire générale de l'OIF, l'adoption de la déclaration du sommet et de la résolution sur les situations de crise, de sortie de crise et de consolidation de la paix dans l'espace francophone.

Intervenant lors de la séance thématique plénière qui a pour thème : "créer, innover et entreprendre en français" pour l'emploi des jeunes, (principale thématique du sommet), le Président de la Transition a fait un plaidoyer pour le renforcement des programmes éducatifs et la promotion de l'entreprenariat des jeunes.

" Le 19e sommet de la francophonie nous offre l'occasion de réfléchir ensemble sur cette préoccupation de l'emploi des jeunes. Notre organisation devrait dans ce cadre apporter une valeur ajoutée à nos programmes éducatifs afin de les rendre plus pertinents, plus professionnels et changer in fine le quotidien de nos jeunes", a-t-il déclaré.

A cet effet, le Chef de l'Etat, résolument engagé dans la promotion à l'échelle internationale d'un Gabon en pleine transformation multisectorielle, n'a pas manqué de présenter à l'assistance les initiatives mises en oeuvre par les autorités de la transition en faveur de l'emploi et de l'encadrement des jeunes dans notre pays.

Ces actions s'articulent autour du programme d'accompagnement des jeunes dans l'entreprenariat à travers la mise en place du Guichet numérique de l'Agence Nationale de promotion des investissements (ANPI) avec réduction de moitié des frais de création d'entreprise et exonération d'impôts pendant 3 ans, la création prochaine de la Banque pour le commerce et l'entreprenariat du Gabon (BCEG), le lancement du programme 1 jeune 1 taxi et l'exonération des droits de taxes à l'importation des matériels en faveur des exploitants agricoles entre autres.

A l'issue de cette plénière, le Chef de l'État a appelé les participants à plus d'implication et de solidarité dans la mise en oeuvre des mécanismes visant à favoriser l'employabilité et l'épanouissement des jeunes. "je nous invite à collaborer, à partager nos expériences et à unir nos forces pour faire de la création, de l'innovation et de l'entreprenariat en français une réalité accessible à tous nos jeunes. Ensemble créons un avenir où les jeunes sont les principaux acteurs de leur destinée." à-t- il déclaré.

Par ailleurs, l'on retiendra que les travaux du 19e Sommet de la francophonie se sont soldés essentiellement par l'adoption de 4 textes principaux à savoir :

- la déclaration de Villers- Cotterêts sur tous les travaux du Sommet,

- la résolution sur les situations de crise, de sortie de crise des pays francophones avec notamment la levée de suspension et la réintégration de la Guinée au sein de l'organisation , et l'appel à l'apaisement dans le moyen Orient, la mer de Chine et bien d'autres,

- la facilitation de l'intégration des jeunes dans le numérique, l'appui sur le programme dénommé " la Francophonie pour elles" qui a pour objectif le financement de micro- projets relatifs à l'autonomisation des femmes.

- l'appel à la solidarité sur le cas du Liban secoué par de fortes tensions socio-politiques, un appel au cessez- le feu et au dialogue en vue de rétablir la paix.