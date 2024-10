Afrique: Le Chef de l'Etat gabonais prend part à la cérémonie d'ouverture du 19e Sommet de la Francophonie

Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a pris part ce jour à la cérémonie d'ouverture du 19e Sommet de la Francophonie à Villers-Cotterêts en France, plus précisément à la cité internationale de la langue française.

Cette cérémonie organisée sur ce site hautement symbolique dans l'histoire de la francophonie a vu la participation d'un parterre d'invités parmi lesquels les Présidents d'organisations internationales diverses, les pays membres de l' OIF et les acteurs du monde francophone.

Une visite guidée dudit site par les invités, suivie des allocutions du Président de la République Française , de la Secrétaire Générale de l'OIF, du Chef du gouvernement tunisien ainsi que la passation de la présidence du Sommet de la Tunisie à la France et quelques prestations artistiques francophones ont constitué les temps forts de cette célébration.

Dans son mot de bienvenue et en sa qualité de co-organisateur desdites assises , SE Emmanuel Macron est revenu sur les fondamentaux de la francophonie et les vertus de la langue française en tant que langue de partage, de connectivité, d'ouverture et de pluralité culturelle au service de la communauté francophone. Occasion d'appeler les États membres de l'OIF à renforcer les valeurs d'unité , de solidarité, de justice ,de paix et de tolérance en luttant contre la culture de la haine , la désinformation et les discours antisémites et xénophobes.

Faisant un tour d'horizon des missions de l'OIF au sein de l'espace francophone à travers les 5 continents, madame Louise Mushikiwabo est revenue sur le travail abattu sous son magistère au bénéfice des États membres dans des secteurs variés tels que l'éducation, l'environnement, la formation, et un soutien appuyé pour l'autonomisation des femmes et des jeunes entrepreneurs.

Ces actions multiples portent entre autres sur la modernisation du fonctionnement de l'organisation aux normes internationales en la positionnant comme un acteur diplomatique, politique et de coopération très engagé sur les enjeux globaux, un plaidoyer pour un accès optimal et équitable à la finance climat pour les Etats insulaires et désertiques, une sensibilisation aux désordres de l'information en renforçant les capacités des médias en matière de lutte contre la désinformation.

L'on note également un renforcement des compétences en français pour les diplomates de l'Union Africaine à Addis-Abeba, une intervention pour l'implémentation de la diversité culturelle et linguistique parmi les principes de gouvernance de l'espace numérique dans le pacte numérique mondial récemment adopté à l'Assemblée Générale des Nations Unies et bien d'autres.

En outre, l'OIF présente des perspectives prometteuses dans les secteurs de l'éducation, la formation, le soutien aux industries culturelles , le tourisme durable ainsi qu'un soutien à la promotion de l'intelligence artificielle au service de la traduction et de l'interprétation pour les communautés francophones, et appelle tous les États membres à mutualiser leurs forces pour le développement et le rayonnement de l'organisation.

Pour rappel, la cité internationale de la langue française située au cœur du château restauré de Villers-Cotterêts a été inaugurée le 30 octobre 2023 par le Président de la République Française. Il est un lieu de culture et de vie entièrement dédié à la langue française dans toute sa diversité et aux cultures du monde francophone.