Togo: Un climat beaucoup plus favorable aux affaires

En matière d'environnement des affaires, les économies affichent de meilleures performances dans leurs efforts de réglementation qu'en ce qui concerne la fourniture des services publics nécessaires pour réaliser de véritables progrès. C'est ce que révèle le rapport Business Ready, une nouvelle publication du Groupe de la Banque mondiale.

La première édition de ce rapport, qui évalue le climat des affaires dans 50 économies, dont le Togo, fournit un vaste ensemble de données -- 1 200 indicateurs pour chaque économie -- permettant d'identifier les domaines à améliorer et d'encourager des réformes. Le rapport s'enrichira au cours des trois prochaines années, pour atteindre une couverture complète de 180 économies environ en 2026, offrant ainsi un outil de référence et de comparaison mondial.

Dans la quasi-totalité des 50 économies évaluées cette année, la qualité du cadre réglementaire est supérieure à celle des services publics fournis pour favoriser le respect des dispositions par les entreprises. Ces failles dans la mise en oeuvre empêchent les entreprises, les travailleurs et la société en général de tirer pleinement parti des avantages que procure un bon climat des affaires.

Sur une échelle de 0 à 100, les économies obtiennent une note moyenne de 65,5 pour la qualité de leur cadre réglementaire, ce qui signifie qu'elles ont parcouru, dans cette catégorie, environ les deux tiers du chemin menant à un environnement des affaires pleinement opérant. En revanche, elles n'obtiennent qu'un score de 49,7 en ce qui concerne leurs services publics, soit seulement la moitié du niveau qu'elles devraient atteindre.

Si cet écart peut s'observer à tous les niveaux de revenu et dans toutes les régions, c'est dans les économies à revenu élevé qu'il est le plus faible et en Afrique subsaharienne et dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord qu'il est le plus important.

Le rapport Business Ready, qui succède au projet Doing Business très contesté , rend compte d'une approche plus équilibrée et transparente de l'évaluation du climat des affaires et de l'investissement.

Cette approche a bénéficié des recommandations d'experts du Groupe de la Banque mondiale et d'autres horizons : milieux gouvernementaux, secteur privé, organisations de la société civile et chercheurs universitaires, notamment.

La transparence et l'intégrité des données sont au coeur du projet Business Ready, précise la BM.

La lecture des données sur le Togo est la confirmation des progrès réalisés par le pays pour offrir un climat des affaires favorables à l'investissement.

Un résultat qui est le fruit des réformes engagées il y a plusieurs années.