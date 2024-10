Congo-Brazzaville: Uniffac - Les Léopards U20 remportent la 5e édition à Brazzaville

Les Léopards U20 de la RDC ont remporté, le jeudi 3 octobre, au stade Massamba-Débat de Brazzaville la 5e édition du tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale (Uniffac). En finale de cette compétition sous-régionale, les jeunes joueurs du sélectionneur Guy Buakisa ont battu les jeunes Diables rouges du Congo Brazzaville par 2 buts à 1, prenant en quelque sorte leur revanche après avoir été battus en match d'ouverture du tournoi par le même adversaire par 1 but à 0. Le jeune attaquant Tony Talasi a été l'artisan du succès des Léopards U20 dans cette finale, auteur du doublé victorieux à la 5e et 53e minutes.

Les Diables rouges ont ensuite réduit l'écart, à la 89e minute par Bonaventure Lendambi, sans faire mieux. Grâce à cette victoire, les Jeunes Congolais remportent pour la première fois le titre de ce tournoi qualificatif à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) U-20. Notons que les Léopardeaux congolais avaient déjà composté leur ticket pour la CAN U20, qui pourrait se jouer en Egypte, à l'issue de leur victoire en demi-finales sur les Lionceaux du Cameroun au tirs au but, après une égalité d'un but partout à l'issue du temps réglementaire de la partie.

Le gardien de but Yohan Bopaka a stoppé deux tirs pour offrir à la RDC l'accès en finale et la qualification à la CAN U20 2025. La République du Congo sera la dernière représentante de l'Afrique centrale à cette compétition continentale de U-20. Il faut souligner que les Léopards de moins de 20 ans ont disputé cette compétition en étant au bout de leurs efforts. Sept joueurs ont été écartés de l'équipe pour des raisons administratives, un joueur a écopé d'un carton rouge et un autre a été blessé. Guy Bukasa n'a eu qu'un seul joueur remplaçant, du reste un gardien de but, en demi-finales. C'est à leur corps défendant que ces jeunes sont allés chercher ce trophée de l'Uniffac, s'ouvrant le chemin de la phase finale de la CAN de la spécialité que la RDC n'avait plus disputée depuis 2013.