Togo: Les élus locaux mobilisés à jeter les bases de l'année 2025 !

Les élus locaux de la Commune de Golfe 1 sont en session ordinaire depuis ce Lundi 07 Octobre 2024, et ceci pour 10 jours. Dernière session ordinaire de l'année 2024, cette session permettra de jeter les bases de l'année 2025 et de ce qui devra meubler le fonctionnement et les investissements en faveur des populations administrées.

Les travaux de cette session, dirigée par le premier adjoint au Maire, Fofo Koffi Boko, ont été ouverts en présence des autorités administratives, le Secrétaire général du DAGL (District Autonome du Grand Lomé) représentant le Gouverneur, ainsi que des autorités traditionnelles (les chefs traditionnels), avec en premier le Chef canton, Togbui Adéla Aklassou.

« Il me plaît, de rappeler qu'en septembre dernier, le conseil a eu à présenter aux dignes représentants de la population, réunis, ici même dans cette salle, le rapport de la reddition des comptes de la commune du Golfe 1 pour l'exercice 2023 et ensuite mener avec l'ensemble des forces vives de la commune, le Débat d'Orientation Budgétaire pour l'année 2025. C'est justement ce débat qui a permis d'arrêter un avant-projet de budget, exercice 2025 évaluées à 3.780.000.000 F CFA soit une augmentation de 556.000.000 F CFA avec une croissance de 17,24% par rapport à l'année 2024 qui est de 3.224.000.000 F », a exposé M. Boko. Il s'agit donc d'un budget provisoire qui fera l'objet de discussion au cours des travaux.

Et précise-t-il, « ce n'est qu'un avant-projet que les commissions du conseil vont étudier avant le débat en plénière dans la deuxième semaine de la session. Et ce n'est qu'à l'issue des travaux en commission que le chiffre sera définitif ».

Pour faire de cette session budgétaire une réussite, il dit compter sur l'engagement sans faille de ses pairs élus locaux, « pour oeuvrer, de façon permanente, à l'émergence de notre grande et belle municipalité aux immenses potentialités, mêlées de grands défis ». et pour ce qui est de l'année 2025, il n'a pas manqué de faire un clin d'oeil aux partenaires dont le Chef canton de Bè, les Chefs de quartiers, OSC, CDB, CDQ, l'OTR, l'ANPE, l'ANVT, l'ANPC, l'ANADEB, les forces de l'ordre et de sécurité, les Chefs des services déconcentrés de l'Etat et des Services municipaux ainsi qu'à l'ensemble du personnel du Golfe 1, aux entreprises, sociétés, médias, PTF, et à tous les acteurs locaux, « pour leur accompagnement efficace », et o souhaité « leur grande disponibilité pour relever les nombreux défis qui nous attendent en 2025 ». Enfin, pour M. Boko, « en unissant nos forces et nos énergies nous gagnerons le pari de développement de notre chère commune ».

Présent à cette cérémonie d'ouverture de la session budgétaire de la commune de Golfe 1, Bè Afédomé, le Secrétaire général du DAGL, a transmis aux Conseil municipal de cette commune, les félicitations de son supérieur hiérarchique, dans l'observation des dispositions relatives à la décentralisation au Togo (la loi N°2007 -011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée, notamment en ses articles 93 à 95....

La loi N°2007-011 du 13 mars 2007, précitée, dispose en son article 326 : « les collectivités territoriales sont dotées de budgets propres exécutés par leurs organes exécutifs ». Et l'article 327 de la même loi, qui définit le budget comme étant : « l'acte par lequel est prévu et autorisé l'ensemble des ressources et des charges des collectivités territoriales ». Et l'article 348 qui ajoute : « le budget de la collectivité territoriale est élaboré par l'exécutif local et voté par le conseil municipal »).

La session devra durer 10 jours et engage le processus devant conduire à doter cet outil précieux de développement que constitue le budget.