Congo-Brazzaville: Monkey pox - Quarante - huit mille personnes attendues pour la vaccination

La première phase de la vaccination contre la variole de singe ou le monkey pox se tient du lundi 7 au jeudi 10 octobre dans les zones les plus touchées par cette épidémie. Lancée par le directeur de cabinet du ministre de la Santé, le Dr Romain Muboyayi Tshikaya, à Goma au Nord-Kivu, cette campagne concerne 48 000 personnes dans les zones les plus touchées de la province Nord-Kivu , à savoir Goma, Karisimbi et Nyiragongo. La province du Nord-Kivu est parmi les plus touchées. Il faut donc renforcer la riposte au regard des cas qui vont crescendo. D'où l'appel de la conseillère du gouverneur chargée de la santé.

"Le taux de mortalité étant de 5 à 25 %, avec une moyenne de 10 %, cette maladie mérite l'attention particulière de tout un chacun et nécessite l'engagement de tous les secteurs sociaux pour une réponse concertée et efficace", a-t-elle souligné tout en appelant la communauté à la vaccination: "Faisons-nous vacciner et respectons les mesures d'hygiène, et nous contribuerons sûrement à rompre la chaîne de transmission".

La première phase de vaccination contre le Mood ne concerne pas tout le monde. Il s'agit d'une campagne ciblée qui prend en compte les groupes de personnes les plus vulnérables et exposés. Il s'agit en première ligne du personnel de santé, les déplacés de guerre, les bouchers, les professionnels du sexe. Sans omettre les agents en poste aux points d'entrée et de contrôle des frontières et les vétérinaires. Il est à noter que ce vaccin sera administré en deux doses pour les adultes. Quant aux enfants de moins de 18 ans, ils n'en recevront qu'une seule.