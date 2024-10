Congo-Brazzaville: Formation académique - Quinze étudiants congolais vont en Algérie

Les étudiants congolais ayant réalisé les fortes moyennes au baccalauréat technique et professionnel session de juin 2024 ont quitté Brazzaville, le 7 octobre, pour l'Algérie en vue de poursuivre leurs études dans divers domaines.

Au total quinze étudiants, dont quatre filles, ont bénéficié des bourses d'études pour une formation professionnelle en Algérie. Parmi eux, deux sont encore restés dans la ville capitale pour des raisons administratives. Ils poursuivront leurs études dans le domaine de la comptabilité pour les uns et en génie civil, en génie logiciel pour les autres.

Ces étudiants ont promis défendre le pays en Algérie par le travail. « Je suis fière de bénéficier d'une bourse d'études, mais je reviendrai au pays pour travailler dans une entreprise financière », a confié une étudiante. La formation a une durée de deux ans. Elle s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre le Congo et l'Algérie dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel.

Les étudiants ont été accompagnés dès les premières heures de la matinée par les responsables du ministère de tutelle ainsi que leurs parents. Sur place, ces responsables ont souligné l'égalité des chances respectée par leur ministère avec la présence des filles parmi les boursiers. Le choix a porté sur le mérite après avoir réalisé de bonnes performances au baccalauréat..

Pour les parents, c'est un immense plaisir de voir leurs enfants aller étudier à l'étranger au nom du gouvernement. Le conseil a été centré sur l'encouragement et le travail au bout des efforts. Notons que le départ des étudiants congolais en Algérie fait suite à un échange précédent entre le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, et le diplomate algérien, Riache Azeddine.

Les deux hommes avaient échangé sur les modalités et la date de départ de ces étudiants. A cette même occasion, ils avaient manifesté la volonté d'intensifier la coopération entre les ministères de la Formation professionnelle des deux pays. Autres points abordés : les perspectives d'une augmentation du quota des bourses d'études offert par l'Algérie, les axes de coopération dans le domaine de l'enseignement technique et professionnel, la formation des formateurs par les experts algériens pour aider à mettre en place des centres de formation des formateurs et professionnels dans différents secteurs.