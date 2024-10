Congo-Brazzaville: Journée du volontariat français - L'AUF-Congo éclaire le public sur ses missions

Lors de la célébration de la Journée internationale du volontariat français le 4 octobre à Brazzaville, le représentant de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF-Congo), le Pr Edouard Ngamountsika, et le responsable du Campus numérique, Donjul Tchi-Ngoma, ont expliqué au public les missions de ladite agence tant en matière d'employabilité des étudiants que dans la formation à distance.

Mise en place au Congo depuis 2004, l'AUF est une association des établissements membres dont sept dans le pays et plus d'une centaine à travers le monde, a expliqué le Pr Edouard Nagmountsika lors d'un panel à l'occasion de la Journée internationale du volontariat français. « L'AUF-Congo a deux services. Le premier est le Centre d'employabilité qui fournit aux étudiants et jeunes diplômés les rudiments nécessaires sur la manière de trouver un emploi, à travers des formations gratuites, pour faciliter leur insertion professionnelle. Le second, c'est le Campus numérique francophone », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, Donjul Tchi Ngoma, responsable du Campus numérique francophone à l'AUF-Congo, a éclairé la lanterne du public, constitué majoritairement des étudiants, sur ce compartiment. « Le Campus numérique francophone contribue au renforcement des capacités des étudiants sur le numérique tout en assurant la formation continue », a-t-il fait savoir en évoquant les questions de transformation numérique et de gouvernance universitaire qui incombent à ce Campus.

C'est dans une série de questions-réponses que le représentant et l'AUF-Congo et le responsable du Campus numérique de cette agence ont davantage éclairé la lanterne des étudiants qui y ont vu l'occasion à saisir pour bénéficier des programmes gratuits mis à leur disposition. La condition, bien évidemment, est qu'il faut être étudiants des établissements membres de l'AUF-Congo, notamment l'université Marien-Ngouabi et d'autres instituts privés.