Congo-Kinshasa: Ituri - 6 cas suspects de Mpox enregistrés à Mambasa

Six cas suspects de Mpox sont notifiés dans la zone de santé de Mambasa, à 165 kilomètres au sud-ouest de Bunia, en Ituri. Cette annonce a été faite dimanche 6 octobre par l'administrateur de ce territoire, le commissaire supérieur principal Matadi Muyampandi Jean-Baptiste.

Cette autorité territoriale a indiqué que tous les échantillons prélevés sur des personnes atteintes ont été envoyées à l'Institut national de recherche biomédicale (INRB) à Kinshasa.

Le commissaire supérieur principal Matadi Muyampandi Jean-Baptiste appelle la population au respect strict des mesures de prévention pour combattre efficacement cette maladie mortelle :

« ... Evitons tout contact avec les fluides corporels des hommes et animaux malades. Pratiquons et faisons pratiquer toutes les mesures d'hygiènes élémentaires notamment le lavage des mains avec de l'eau et du savon ou cendre le plus fréquemment possible ».

Il exhorte les membres de la communauté à emmener dans les structures sanitaires toute personne qui présente les signes de la maladie.

« Mambasiens et Mambasiennes, nous sommes appelés à barrer la route à la propagation de cette maladie. La maladie se manifeste par la fièvre, nausée, vomissement et douleurs musculaire. Surveillons les signes de la maladie dans nos ménages et communautés et informer l'infirmier du centre de santé le plus proche », a déclaré l'administrateur du territoire de Mambasa.