Congo-Kinshasa: Goma - Le Gouvernement sanctionne les responsables des services publics impliqués dans le naufrage du MV Merdi

Cinq jours après le naufrage du bateau MV Merdi, le Gouvernement a pris des sanctions contre les responsables des services publics impliqués dans ce naufrage survenu au large du lac Kivu. Il s'agit notamment des agents de la division provinciale des transports et communication, de la police nationale lacustre et ceux de la Direction générale des migrations, (DGM).

Le ministre de l'Intérieur, Jacquemin Shabani qui séjourne à Goma (Nord-Kivu) depuis dimanche 6 octobre, a également autorisé les familles à procéder à l'enterrement de leurs proches qui ont péri dans ce naufrage, et promet son accompagnement pour un enterrement digne et conforme aux us et coutumes.

Jacquemin Shabani a également instruit les gouverneurs des provinces du Nord et Sud-Kivu de prendre toutes les mesures sécuritaires et règlementaires en matière de navigation sur les lacs Kivu et Edouard, et de veiller à leur strict respect.

Il s'agit entre autres d'exiger le port de gilets de sauvetage à tous les passagers embarqués à bord des unités flottantes et le contrôle technique et de conformité des embarcations.

Il annonce également que les services habilités poursuivent les recherches des corps encore coincés dans l'épave du bateau situé à 200m de profondeur, afin de les remettre aux membres de leurs familles pour un enterrement digne.

Par ailleurs, le Gouvernement promet la prise en charge médicale de tous les rescapés internés dans les hôpitaux de Goma.