Congo-Kinshasa: CAF-C1 - Mazembe et Maniema Union fixés sur leurs adversaires en phase des groupes

La CAF a effectué le tirage au sort de la Coupe de confédération et de la Ligue des champions ce lundi 7 Octobre au Caire en Egypte. Le TP Mazembe est dans le groupe A avec Yanga Africains de la Tanzanie, Al Hilal du Soudan et USM Alger d'Algérie. Maniema Union est dans le groupe B avec Raja de Casablanca et AS FAR du Maroc et Mamelodie Sundowns d'Afrique du Sud.

Voici comment se présentent tous les groupes :

Groupe A

TP Mazembe

Yanga Africans

Al Hilal

USM Alger

Groupe B

Mamelodie Sundowns

Raja Casablanca

As FAR

Maniema Union

Groupe C

AL Ahly

Belouizdad

Orlando Pirates

Stade d'Abidjan

Groupe D

Espérance de Tunis

Pyramids

Sagrada

Djoliba.