Sénégal: Le gouvernement veut 'accélérer la cadence' de la création de coopératives agricoles communales (ministre)

Dakar — Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Mabouba Diagne, a souligné, lundi, à Dakar, que le gouvernement veut accélérer la cadence de la création de coopératives agricoles communales pour augmenter la production et créer des emplois décents pour les jeunes.

"Aujourd'hui, avec les nouvelles orientations du président de la République et du Premier ministre, notre Gouvernement veut accélérer la cadence en termes de création de coopératives agricoles communales", a-t-il indiqué.

Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage s'exprimait au cours de la réunion trimestrielle conjointe de suivi du portefeuille du Fonds international de développement agricole (FIDA), qu'il présidait.

"Cette réunion vise à faire le point sur la mise en oeuvre des programmes et projets du portefeuille mais aussi d'identifier et de discuter des réorientations nécessaires pour mettre les projets et programmes en cohérence avec les orientations politiques du nouveau gouvernement en perspective de l'atteinte de l'objectif de souveraineté alimentaire", a-t-il expliqué.

L'objectif, c'est d'arriver à installer ces coopératives agricoles communales dans les 557 communes, dans les 46 communes-départementales et dans toutes les 14 régions du Sénégal, a-t-il indiqué.

Aujourd'hui, avec le nouveau financement que "nous venons de décrocher et les réorientations des lignes de financement des projets existants, nous voulons accompagner l'agriculture familiale, réduire de manière considérable la pauvreté dans le monde rural", a-t-il souligné.

"Nous voulons surtout permettre aux agriculteurs et éleveurs de mener leurs activités douze mois sur douze. Et pour cela, il faut une maitrise de l'eau, une mécanisation de l'agriculture et un accompagnement", a fait savoir le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage.

Mabouba Diagne a ajouté que, dans le souci de pérenniser l'ensemble des interventions du FIDA, "il faudra créer davantage de partenariats, plus de synergie autour des projets et programmes avec l'implication de toutes les parties prenantes, et plus particulièrement les directions nationales des différents départements sectoriels".

Il a réaffirmé l'engagement de son ministère à poursuivre et à consolider ce partenariat pour booster les interventions, afin de créer plus d'impact chez les populations et plus d'emplois pour les jeunes et les femmes.

Le représentant du FIDA au Sénégal, Matteo Marchisio, est, pour sa part, largement revenu sur la contribution de son organisme dans la lutte pour la réduction de la pauvreté au Sénégal, notamment dans le monde rural.

"Ça fait 45 ans que le FIDA et le gouvernement du Sénégal coopèrent dans l'amélioration de l'espace rural sénégalais", a-t-il rappelé.

Matteo Marchisio a précisé que cette coopération est basée sur "une vision commune du développement rural inclusif et durable, focalisée sur la réduction de la pauvreté rurale et sur l'amélioration de la sécurité alimentaire".

Selon le représentant-résident, le FIDA reste un partenaire privilégié du Gouvernement du Sénégal dans l'exécution de ses politiques agricoles.

"Durant les 45 années de notre coopération, le FIDA a mobilisé plus d'un milliard de dollars de financement. On a touché 700 000 ménages qui ont bénéficié des activités des projets. C'est un nombre important et c'est un peu l'évidence de la coopération solide entre le FIDA et le Sénégal ", a magnifié Matteo Marchisio.