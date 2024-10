Gabon: La coalition Tournons La Page (TLP) - Former à la réflexion collective et à la capitalisation autour de la mobilisation citoyenne

La coalition Tournons La Page (TLP) a initié une journée de formation à la réflexion collective et à la capitalisation autour de la mobilisation citoyenne et de l'animation de réseaux. C'était ce samedi 05 octobre à Libreville, capitale gabonaise.

Ils sont venus nombreux à ce rendez-vous de formation à la réflexion collective et à la capitalisation autour de la mobilisation citoyenne et de l'animation de réseaux. Les citoyens gabonais et acteurs de la société civile pour certains, ont répondu à cette rencontre de partage de connaissances, rencontre initiée par la coalition Tournons La Page (TLP), sous le thème : " Renforcer le dynamisme citoyen pour l'alternance démocratique en Afrique centrale", animé par l'Honorable Geoffroy Foumboula Libéka.

Sentiment Elibiyo Ondo, Coordonnateur de la coalition TLP-Gabon expliqué le bien fondé de cette formation. Selon lui, c'est dans le cadre du projet Ned, initié cette année, que se déroule la quatrième activité prévue. Ladite activité est une réflexion collective et à la capitalisation autour de la mobilisation citoyenne et de l'animation de réseaux.

"La formation vise, entre autre, à donner des outils aux participants, c'est à dire, aux leaders associatifs, des outils pour parvenir à susciter une vraie mobilisation citoyenne. La mobilisation citoyenne est celle qui est basée sur la connaissance des enjeux politiques, sur l'appropriation de ces enjeux par les populations, c'est dans ce sens que se déroule cette formation}.}" fait-il savoir pour justifier la tenue de cette formation.

%

Le Formateur du jour, Geoffroy Foumboula Libéka, s'inscrit dans la dynamique d'offrir des outils nécessaires et indispensables aux leaders associatifs venus pour apprendre. Pour celui qui siège à l'Assemblée nationale de la Transition, au delà de l'animation de la thématique, c'est aussi un partage d'expériences. Il a rappelé à toutes fins utiles qu'en tant que parlementaire, il est à la base, un acteur de la Société civile.

Dans le cadre de ses activités, à travers le mouvement, le Copil Citoyen, le Formateur explique qu'ils avaient entrepris une certaine démarche en utilisant certains outils que qu'ils ont acquis à la faveur d'autres formations des outils qu'ils ont exploités et qui ont produit des résultats connus de tous. "Lesquels résultats, on peut le dire aujourd'hui, sans risque de se tromper, ont quand-même contribué et motivé les militaires à changer la donne. Nous pensons, que fort de ces résultats positifs, il est important de bâtir une dynamique de la société civile qui repose sur des actions concrètes."insiste t-il.

Saluant le contenu des échanges au cours de la formation, Amaria Princesse dit du bien de ce rendez-vous du donner et du recevoir. " Ce qui me motive à prendre part à cette formation, ce sont les enjeux de la société civile aujourd'hui. L'on réalise de plus en plus qu'il est important de travailler en réseaux. Ce n'est plus le travail individuel qui compte. Pour avoir un certain impact, par rapport aux causes défendues, c'est important de travailler en réseaux".

Poursuivant ses propos, elle a ajouté que "la raison qui nous réuni dans le cadre de Tournons La Page, c'est la démocratie. J'apprécie de participer, parce que cela me permettra d'être outillée par rapport à la mobilisation citoyenne et l'animation de réseaux. Je crois qu'au travers de cette formation, j'aurais des outils nécessaires pour mes prochaines expériences en tant qu'animatrice de réseaux." finit-elle par conclure.

Michelle Eyene, Animatrice du projet NED, salue elle, la tenue, la mobilisation et la réussite de cette formation à la réflexion collective et à la capitalisation autour de la mobilisation citoyenne et de l'animation de réseaux.