Afrique: Coupe de la Confédération - Enyimba se mesurera au Zamalek, le CS Sfaxien opposé à Constantine

La phase de groupes de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies 2024/25 s'annonce riche en émotions, notamment avec le match des tenants du titre, Zamalek, qui devront défier les puissants nigérians d'Enyimba, après le tirage effectué lundi.

Plusieurs anciens champions, tels que l'USM Alger, Zamalek SC et la RS Berkane, prennent part à la phase de groupes cette année, prêts à faire face à une compétition intense. Le Groupe C regroupe les vétérans de l'USM Alger, qui viennent d'Algérie, et qui se mesureront à l'ASEC Mimosas, l'ASC Jaraaf, ainsi qu'à Orapa United.

Avec le palmarès de l'USM Alger et les ambitions de l'ASEC Mimosas, ce groupe devrait présenter un football de haute volée, tandis que l'ASC Jaraaf et Orapa United s'annoncent comme des adversaires redoutables. Le Groupe A est certainement le « Groupe de la Mort », incluant Simba SC de Tanzanie, le CS Sfaxien de Tunisie ainsi que les redoutables du CS Constantine d'Algérie.

Les Angolais de Bravos do Maquis complètent ce groupe, mais l'attention se focalisera principalement sur les matchs entre Simba, le CS Sfaxien et le CS Constantine, qui possèdent tous d'importantes références sur le continent. La phase de groupes débutera en novembre, mettant en compétition certains des plus grands clubs d'Afrique pour la prestigieuse Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies CAF.

Voici les groupes

Groupe A : Simba SC, CS Sfaxien, CS Constantine, FC Bravos do Maquis

Groupe B : RS Berkane, Stade Malien, Stellenbosch, CD Lunda Sul

Groupe C : USM Alger, ASEC Mimosas, ASC Jaraaf, Orapa United

Groupe D : Zamalek SC, Al Masry, Enyimba, Black Bulls

Le club égyptien de Zamalek se retrouve dans le même groupe que son compatriote Al Masry et les Black Bulls, ce qui augure un Groupe D captivant. Zamalek SC aspire à remporter une nouvelle Coupe de la Confédération TotalEnergies CAF, mais doit composer avec un tirage difficile.

Dans le Groupe B, l'ex-champion RS Berkane du Maroc se prépare à se distinguer face au Stade Malien, au CD Lunda Sul et aux newcomers sud-africains de Stellenbosch. Alors que certains parient sur la qualification de Berkane, ses rivaux sont déterminés à renverser les pronostics.

