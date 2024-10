Congo-Kinshasa: 14ème édition du Forum EuropAfrica Investment, Le FPI à l'assaut des opérateurs économiques en Europe

La Présidente du Conseil d'Administration du Fonds de Promotion de l'Industrie, Vicky Katumwa Mukalayi et le Directeur Général Bertin Mudimu Tshisekedi ont participé du 3 au 4 octobre 2024 à Bruxelles, à la 14ème édition du Forum EuropAfrica Investment organisé par Credassur Connect. Ce forum est une énorme opportunité de renforcement des liens commerciaux entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Un grand rassemblement qui tient aussi à surmonter les obstacles et les entraves aux échanges commerciaux entre ces régions.

Cette édition s'est longuement appesantie sur les problèmes liés au financement des petites et moyennes entreprises en Afrique et sur les défis majeurs du commerce entre l'Europe et Afrique dans le but d'établir de nouveaux partenariats durables et profitables à toutes les parties.

Invité à exposer sur le financement des investissements en RDC, le Directeur Général Bertin Mudimu a présenté les réalisations du Fonds de Promotion de l'Industrie en République Démocratique du Congo dans le domaine industriel sans oublier la construction de quelques ouvrages qui soutiennent ce secteur. Le FPI étant un établissement public, son travail va parfois au-delà du financement des industries.

Car, l'Etat recourt souvent au FPI pour le financement de certains projets sociaux. On peut citer la construction des écoles, des hôpitaux, des centrales solaires, des routes et des forages d'eau en faveur de la population.

Bertin Mudimu a invité la diaspora congolaise à jouer un rôle important dans le développement de l'Afrique en général et celui de la RDC, en particulier. Le FPI est prêt à accompagner la diaspora dans le financement des projets industriels viables et sérieux au pays.

«La diaspora doit rentrer en Afrique pour travailler sur le développent du continent. Le FPI accompagne les opérateurs économiques crédibles. Nos crédits accordés aux opérateurs économiques ne peuvent en aucun cas servir à la jouissance comme certains le pensent», a précisé le Directeur Général Bertin Mudimu.

Devant plusieurs participants et les opérateurs économiques venus de l'Europe et de l'Afrique, la Présidente du Conseil d'Administration du Fonds de Promotion de l'Industrie, Vicky Katumwa Mukalayi est revenue sur les grands projets financés par le FPI en République Démocratique du Congo.

«Nous avons suivi des interventions de qualité concernant la connectivité économique entre l'Europe et l'Afrique. Le plus grand travail à faire consiste à orienter et à canaliser les capitaux vers l'Afrique. Nous avons présenté le FPI, ses missions et ses conditions de financement des projets. A chacun de saisir l'opportunité en RDC », a déclaré la PCA Vicky Katumwa Mukalayi.

La participation du FPI à ce forum est un vrai lobbying mené ses dirigeants en vue d'inciter les hommes d'affaires à investir en RDC.