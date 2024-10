Congo-Kinshasa: Quand la voix du Président Tshisekedi se fait entendre au sommet de la Francophonie(Par Crispin Kabasele, Président National de l'UDS)

Le 19ème Sommet de la Francophonie de Paris a vécu ! Il a été historique pour les Congolais. Instrument du néocolonialisme français agonisant, ce Sommet a dévoilé son côté hypocrisie et perfidie. Et qui pouvait s'attendre au contraire ? La France officielle a démontré qu'elle n'a jamais été avec la République Démocratique du Congo dans son coeur. Le Président Emmanuel Macron l'a si bien prouvé, n'a fait que confirmer cette vérité connue de tous que certains compatriotes vendus de longue de date et traîtres patentés n'ont jamais voulu dénoncer !

Au cours de la cérémonie solennelle d'ouverture, toujours couverte par la presse mondiale pour un retentissement international, le Président français a délibérément occulté l'agression rwandaise contre la République Démocratique du Congo. Qui l'eût cru !

Le Grand Congo de Patrice-Lumumba oublié et humilié au profit d'un « point noir » difficilement localisable sur la carte de l'Afrique et ayant pour nom le Rwanda c'est inimaginable, c'est difficile à gérer. C'est inacceptable.

Incident diplomatique entièrement consommé. La France qui a bu le calice jusqu'à la lie n'a même pas de gêne. Couverte de honte, la France commet une autre faute diplomatique grave en classant l'agression rwandaise dans le divers, dans le lot d'agressions bénignes éparpillées à travers le monde. Ridicule. Quel mépris à l'égard des millions des victimes congolaises innocemment fauchées pour maintenir le mieux-être des Français et le leadership de la France dans le monde !

Qui oubliera que la France a toujours envié notre pays depuis l'idyllique droit de préemption qu'aurait passé Pierre Savorgnan de Brazza avec le Roi Makoko sur le vaste territoire situé sur la rive gauche du majestueux Fleuve Congo ?

Ignorer la République Démocratique du Congo et l'agression dont elle est victime c'est confirmer urbi et orbi que le complot contre notre pays est international. C'est attester l'ignoble thèse de balkanisation mijotée dans les obscures officines américaines en vue de faire main basse sur d'innombrables richesses que regorge notre pays.

Qui doutera encore des intentions malveillantes de la France à l'endroit de la République Démocratique du Congo ? Personne !

Comme dirait l'autre, le vaste complot contre le Grand Congo a échoué et échouera toujours. Cette fois-ci, grâce à la vigilance patriotique du Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre Président de la République qui a juré, la main sur le coeur, qu'aucun millimètre du sol congolais ne sera jamais cédé, a tenu sa parole, sa promesse.

Son refus catégorique d'assister à huis clos, à ce dîner des "cons", qui consacrerait, comme d'habitude, le Président français en fonction comme le "Roi" de la Communauté francophone mondiale, est un acte héroïque que nous devons tous applaudir, tous souligner. Le fils de l'Intraitable Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba a fait honneur à notre pays. Personne n'a le droit de jouer avec notre pays et de faire danser le Grand Congo. C'est un message fort à l'endroit de tous ces rêveurs qui pensent qu'ils continueront éternellement de se moquer de la République Démocratique du Congo et des Congolais. Cette époque est déjà révolue.

La France le sait très bien. Son rôle d'hégémon, elle le jouera ailleurs. Faut-il rappeler même qu'elle n'en a ni vision ni moyens ? Seule l'ambition ne suffit.

Au fait, qu'a gagné la République Démocratique du Congo depuis son adhésion à cette Francophonie ? Rien. Qui peut aujourd'hui brandir le tableau des réalisations des pays d'expression française dans notre pays ? La "Francophonie" n'a de sens que pour la France qui en tire profit. Et non pour notre Peuple.

Cette preuve de manque de considération de la part de la France officielle vis-à-vis du Grand Congo doit nous interpeler. Surtout en ce moment où le monde occidental incarné par l'impérialisme, fauteur de troubles et du désordre mondial, se meurt lentement mais sûrement au profit du nouvel ordre mondial multipolaire qui pointe à l'horizon.

Et, dans l'entretemps, aucune voix du côté de la classe politique congolaise, toutes tendances confondues. Les agents de l'impérialisme disséminés dans les partis de l'Union Sacrée de la Nation et de l'opposition ont pris le profil bas. Ces quémandeurs des postes dans les chancelleries des pays impérialistes se sont tus. Quelle classe politique inconsciente, antipatriotique et pourrie !

Le Président Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous avez bien fait. Vous avez bien joué votre rôle de Protecteur de la Nation congolaise en danger. Nos ancêtres et nous les Vivants, nous vous en sommes reconnaissants.