Addis Abeba — Le nouveau président éthiopien, Taye Atske Selassie, a réaffirmé l'engagement indéfectible de son pays à sécuriser un port alternatif et un accès à la mer grâce au principe du donnant-donnant.

La session conjointe de la 6e année et du 4e mandat de la Chambre des représentants du peuple et de la Chambre de la Fédération a nommé l'ambassadeur Taye Atske Silassie président de la République fédérale démocratique d'Éthiopie.

Dans son discours à la session conjointe de la Chambre des représentants du peuple et de la Chambre de la Fédération, le président Taye a expliqué les plans du gouvernement pour cet exercice budgétaire éthiopien dans tous les aspects du pays.

Dans son discours, le président Taye a souligné les efforts de l'Éthiopie pour sécuriser des ports alternatifs et un accès à la mer grâce à une approche de donnant-donnant.

Le président Taye a en outre décrit les plans ambitieux du gouvernement pour renforcer la position de l'Éthiopie sur la scène mondiale.

Il a souligné l'importance de forger des alliances et des partenariats solides, en particulier avec les pays possédant des capacités maritimes.

Le président a expliqué que les efforts entrepris par l'Éthiopie pour obtenir un accès portuaire et maritime en utilisant cette approche alternative ont été renforcés et se poursuivront de manière vigoureuse.

Il a également mentionné que le travail visant à renforcer et à accroître le nombre d'alliés et de partenaires de l'Éthiopie est mené avec une grande attention.

Dans le domaine diplomatique, il a souligné la poursuite des travaux visant à renforcer les relations bilatérales avec les pays voisins afin de préserver les intérêts nationaux.

Il a également souligné l'importance des questions de paix et de sécurité, de l'intégration régionale, des questions économiques et des avantages partagés obtenus grâce à une coopération continue.

L'Éthiopie a signé un protocole d'accord avec le Somaliland, établissant une base pour les efforts visant à sécuriser le port et l'accès à la mer grâce au principe de donner et recevoir, a souligné le président.

Taye a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à maintenir et à renforcer ses relations de coopération avec les pays voisins afin d'assurer un développement et une prospérité partagés.

Il a également souligné le rôle de l'Éthiopie dans la sécurisation de la paix dans la Corne de l'Afrique, en particulier dans la résolution du conflit au Soudan.

L'Éthiopie a déployé des efforts fructueux pour renforcer ses liens avec les pays de la Corne de l'Afrique en vue de préserver ses intérêts, a-t-il noté.

En outre, le président a mentionné les efforts diplomatiques clairs et cohérents de l'Éthiopie pour assurer la paix et la sécurité dans la région, et sa participation active à la création d'une stabilité durable dans la Corne de l'Afrique.

En termes de relations bilatérales, Taye a exprimé sa confiance dans la capacité de l'Éthiopie à établir des liens solides avec les nations qui ont des capacités politiques, militaires et économiques dans les pays du Golfe.

L'adhésion à part entière de l'Éthiopie aux BRICS est également considérée comme une évolution significative, offrant au pays des relations équilibrées et un accès à divers avantages.

L'engagement diplomatique de l'Éthiopie au sein des BRICS et d'autres plateformes mondiales démontre son influence croissante et son engagement en faveur de la coopération régionale et internationale.

Le nouveau président a souligné les efforts continus de l'Éthiopie pour renforcer les alliances stratégiques et créer de nouveaux partenariats.

L'Éthiopie poursuivra sa collaboration avec l'Union africaine et les organisations internationales, en mettant l'accent sur l'approfondissement des liens avec ses alliés et partenaires.

Enfin, il a réaffirmé que les efforts diplomatiques et de coopération de l'Éthiopie pour élargir son cercle d'amis et d'alliés resteront une priorité.