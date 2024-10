Ile Maurice: Notre gouvernement accusé d'être «corrompu»

Dans le sillage de l'accord conclu entre notre pays et le Royaume-Uni sur les Chagos, la chaîne d'information Good Afternoon Britain (GAB) a interrogé David Franklin, le Britannique qui a perdu 3,3 millions de livres sterling (Rs 200 m) à Maurice en 2019. Il avait placé cette somme au nom d'un trust géré par une Management Company (MC) dans un compte chez une grande banque commerciale à Maurice. L'argent a été détourné en mai 2019 vers présumément des comptes d'individus en Chine. C'est en tout cas ce qu'aurait découvert l'homme de loi de la MC qui était allé enquêter sur le chemin qu'avait pris l'argent à Hong Kong.

Sa quête de vérité, a expliqué David Franklin, pour savoir comment cela a été possible s'est heurtée aux obstacles de la police, de l'ex-ICAC et surtout de l'ancienne direction de la Financial Services Commission (FSC) qui s'était montrée non coopérative et franchement hostile. Il doit en ce moment aussi faire face à la lenteur de notre justice pour demander des dommages au civil notamment à la MC et la banque commerciale. La MC opère toujours et c'est ce qui indigne le plus le Britannique. Cela, alors que d'autres MC ont vu leur licence suspendue ou carrément annulée pour moins que cela.

Interrogé par les journalistes de GAB, qui se montraient ouvertement contre la décision de leur gouvernement de reconnaître la souveraineté de Maurice sur les Chagos, David Franklin trouve que le gouvernement britannique se montre naïf en traitant avec notre pays. Pour lui, Maurice a un sérieux problème de gouvernance. «Les Mauriciens sont des gens admirables», dit-il. «Mais leur gouvernement du jour contrôle toutes les institutions qui sont censées être indépendantes.» Tout en soulignant que le gouvernement mauricien a fait face à plusieurs accusations de corruption mais «jamais une enquête n'a même été ouverte».

Le fait que l'argent ait été transféré frauduleusement vers la Chine, «l'ennemi de la Grande-Bretagne», sans que Maurice ait demandé des comptes aux autorités chinoises a encore plus révolté les journalistes. David Franklin, dont la femme est atteinte de cancer, dit attendre depuis cinq ans que justice lui soit rendue. Après avoir rappelé qu'un ancien haut cadre de la FSC avait déclaré à David Franklin que si celui-ci avait perdu son argent, c'était en raison de son karma, le journaliste a conclu en se demandant : «Et c'est à ce pays que notre gouvernement vient de remettre les Chagos et lui paiera un loyer pour l'utilisation de Diego Garcia, alors que des Britanniques comme David Franklin ont été volés !»

Contacté, un haut placé de la FSC nous informe que l'affaire contre la MC est devant le Financial Services Review Panel et qu'une conclusion est attendue pour bientôt. On nous fait aussi savoir que la nouvelle direction de la FSC suit de près l'affaire David Franklin qui nuit non seulement à la réputation de la FSC mais de Maurice en tant que centre financier. «Tous ceux qui ont fait preuve de négligence dans cette enquête seront sanctionnés», nous promet-on.