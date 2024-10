Ile Maurice: Les listes de candidats plus ou moins bouclées

À 16 jours du Nomination Day, la direction des deux grandes alliances peaufine toujours leur liste des candidats. L'Alliance du Changement, composée du Parti travailliste, du Mouvement militant mauricien et des Nouveaux démocrates, en attendant la confirmation de la présence de Rezistans ek Alternativ, a une bonne longueur d'avance.

Bien que le parti de gauche et ceux de cette alliance soient d'accord sur le manifeste électoral, ils n'ont pas encore trouvé de solution pour l'éventuelle candidature de Kugan Parapen. Sa présence devrait apporter de légères modifications à leur liste de candidats alors que dans quelques circonscriptions, ils n'ont pas encore confirmé des investitures. Les dirigeants, plus particulièrement Paul Bérenger et Navin Ramgoolam, travaillent depuis plusieurs mois à la préparation de cette liste, contrairement au leader du Mouvement socialiste militant, Pravind Jugnauth.

Depuis samedi, avec la venue du Parti mauricien social-démocrate, l'alliance gouvernementale, appelée l'Alliance Lepep, prépare également sa liste de candidats. Pravind Jugnauth rencontre de potentiels candidats depuis la semaine dernière et a aussi rencontré des ministres et des députés qui ne seront pas de la course. À titre d'exemple, Avinash Teeluck a annoncé à ses partisans que ni lui, ni Anjiv Ramdhany n'auront d'investiture.

Il en est de même pour Sandra Mayotte et Stephan Toussaint. Beaucoup de nouveaux noms seront sur cette liste, le plus surprenant étant le retour de Ravi Rutnah à Pamplemousses-Triolet et la mutation de Leela Devi Dookun-Luchoomun. L'ancien assistant Directeur des poursuites publiques, Roshan Santokhee, qui a dû démissionner pour avoir participé à une activité politique aux côtés d'Anjiv Ramdhany, pourrait également être privé d'investiture. Le MSM cherche également un oiseau rare pour Belle-Rose-Quatre-Bornes.

Ci-contre, une liste de candidats potentiels sur la base de renseignements obtenus de membres de ces alliances. Elle pourrait être modifiée d'ici le Nomination Day.