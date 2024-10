Maroc: L'ANGSPE lance un dispositif de pilotage de la performance des Établissements et Entreprises Publics

Rabat — L'Agence Nationale de Gestion Stratégique des Participations de l'État et de suivi des performances des établissements et entreprises publics (ANGSPE) a annoncé, lundi, le lancement d'un dispositif de pilotage de la performance des Établissements et Entreprises Publics (EEP).

"L'ANGSPE a réuni 200 responsables désignés par les 57 EEP relevant de son portefeuille, ainsi que plusieurs directeurs généraux d'EEP, pour annoncer le lancement d'un projet ambitieux dédié à l'amélioration des performances du périmètre de l'Agence", indique l'ANGSPE dans un communiqué, précisant que cet événement, organisé à Rabat, marque une étape significative dans la mise en oeuvre de la réforme des EEP.

La même source fait savoir que la gestion stratégique des EEP et le suivi de leurs performances constituent le socle d'une réforme profonde du secteur des EEP, conformément aux Hautes Instructions Royales.

L'un des leviers de cette réforme prévue par la loi-cadre n° 50-21, est la mise en place d'un dispositif de pilotage de la performance des EEP. Aussi, comme le dispose l'article 5 de la loi n°82-20 portant création de l'ANGSPE, l'une des missions de l'Agence est de "veiller aux intérêts patrimoniaux de l'État actionnaire, gérer les participations de l'État et assurer le suivi et l'appréciation des performances des établissements et entreprises publics".

Et de rappeler que les Orientations stratégiques de la politique actionnariale de l'État, adoptées lors du Conseil des ministres du 1er juin 2024, ont confirmé cette disposition. L'Orientation 7 met l'accent sur la nécessité de "renforcer le rôle exemplaire des établissements et entreprises publics en matière de gouvernance et de performance", avec pour objectif une gestion active du portefeuille public, visant une valorisation optimale des actifs matériels et immatériels, ainsi qu'une amélioration des performances des EEP.

Lors de cet événement du lancement, l'ANGSPE a initié un chantier de pilotage de la performance des EEP qui permettra de mettre en place une architecture de pilotage globale au sein de son périmètre, de normaliser le dispositif et les outils de mesure de la performance financière et opérationnelle et de renforcer le dialogue de gestion entre l'ANGSPE et les EEP concernés, ainsi que la culture de performance au sein de son portefeuille.

Ce projet fournira à l'État actionnaire un outil de monitoring indispensable pour mieux appréhender les atouts et les axes d'amélioration de chaque EEP et rationaliser davantage le portefeuille de l'Agence tout en permettant une projection de la trajectoire financière sur une base consolidée, à partir des business plans individuels.

Ce projet constitue en outre un chantier complémentaire aux initiatives déjà lancées, notamment ceux relatifs à la consolidation des comptes de l'État actionnaire en normes IFRS et à la promotion des bonnes pratiques de gouvernance.

Le dispositif de pilotage devra s'articuler de manière fluide avec la Politique actionnariale de l'État et les contrats établis avec les EEP, conclut le communiqué.