Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 08 Octobre 2024

Sénégal :Conseil constitutionnel- La coalition « Takku Wallu Sénégal » a déposé une réclamation contre la tête de liste de Pastef, Ousmane Sonko

L’avocat à la cour, Me. Antoine MBENGUE, agissant pour le compte de la coalition Takku Wallu Senegal (TWS), a déposé une « réclamation au Conseil constitutionnel contre Ousmane SONKO, candidat et tête de liste investi sur la liste nationale de la coalition PASTEF aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024. »La requête déposée au Conseil constitutionnel est accompagnée de l’arrêté n° 024785 du 7 octobre 2024 portant publication des déclarations de candidatures reçues en vue des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 et de la liste des titulaires de PASTEF au scrutin proportionnel. (Source- adakar.com)

Côte d’Ivoire : La Fesci à nouveau impliquée dans une affaire de meurtre - Arrestations et poursuites judiciaires en cours

Dans la nuit du 29 au 30 septembre 2024, la tragédie a frappé à nouveau les rangs de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) avec l'homicide de DEAGOUE Mars Aubin, alias Général Sorcier, rappelle le Procureur de la République d'Abidjan-Plateau dans un communiqué. Et ce, en date du 7 octobre 2024. Cet événement, indique-t-il, vient s'ajouter à une série de violences impliquant des membres de cette organisation estudiantine. Le Secrétaire général de la FESCI, KAMBOU Sié, accusé dans cette affaire, s'est présenté à la Direction de la Police Criminelle accompagné de plusieurs individus armés de gourdins et de machettes. Les suspects, dont GNONSORO Aubin Cédric, YAPO Aléchi Yves Laurel, ASSALE Bonaventure, ASSALE Thierry, KRAMO Ballo Eric Hermann et SIDIBE Abdoul Karim alias Ladji SIDIBE, ont tous été interpellés et présentés au Procureur de la République. Une information judiciaire a été ouverte à leur encontre pour association de malfaiteurs, assassinat, complicité d’assassinat et coups mortels, notamment sur la personne de DIOMANDE Khalifa, membre de la FESCI. (Source : fratmat.info)

Rca : Cancer du le cancer du sein- Une association tente de sensibiliser sur la maladie

Même si pour l'instant, il n'y a pas de statistiques sur le nombre de femmes qui souffrent du cancer du sein en Centrafrique, les spécialistes de santé rapportent que la plupart des victimes trouvent la mort faute connaissance appropriée. À l’occasion de ce mois d'octobre rose consacré à la lutte contre cette maladie, l'association O fil des femmes créée en 2022 par Mylène Limbio s'active pour combattre le cancer du sein.« J'invite les femmes centrafricaines, jeunes mamans, à vraiment aller se faire dépister », lance Mylène Limbio. Assise dans un fauteuil en rotin dans la concession de son restaurant, la femme reprend son souffle. En 2019, cette mère de deux enfants constatait une boule dans son sein gauche alors qu'elle prenait sa douche. « Ce n'est qu'après avoir fait les examens qu'on m'a diagnostiqué effectivement que j'avais le cancer. Sur le coup, quand on vous dit que vous avez un cancer du sein, j'ai paniqué. J'ai tout de suite pensé mort. J'ai été très triste, j'ai pleuré. » (Source : Rfi)

Niger : Éliminatoires CAN Maroc 2025- Le pays affronte l’Angola dans le cadre d’une double rencontre comptant pour la 3ème et 4ème journée

Le sélectionneur du Mena National, le technicien Badou Zaki a dévoilé, le samedi 05 octobre 2024 au siège de la fenifoot, la liste des 25 joueurs convoqués pour la double confrontation entre le Niger et l'Angola, dans le cadre de la 3ème et 4ème journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, le Mena du Niger affrontera l'Angola en phase aller le vendredi 11 octobre 2024 à Luanda (Angola) et le retour le mardi 15 octobre 2024, à Casablanca (Maroc).Ainsi, pour faire face à ces deux rencontres, le sélectionneur du Mena National, Badou Zaki a présenté devant la presse dans l'après-midi du samedi 5 octobre 2024 au siège de la Fédération Nigérienne de football une liste de 25 joueurs dont 3 gardiens de but, 11 défenseurs, 7 milieux de terrain, et 4 attaquants. (Source : aniamey.com)

Burkina Faso : Atteinte à la liberté de presse- VOA interdit de diffusion pendant trois mois

Le Conseil supérieur de la Communication (CSC) a interdit ce lundi 7 octobre 2024 les programmes de la Voix de l’Amérique (VOA) pour une période de trois mois au Burkina Faso, après la diffusion d’une émission de nature à saper le moral des Forces armées burkinabè et maliennes. Dans l’émission « Washington Forum » du 19 septembre 2024 de la VOA, diffusée en synchronisation sur la radio privée Ouaga FM, le CSC a relevé de graves manquements. En effet, l’intervenant Bagassi Koura a qualifié l’attaque terroriste du 17 septembre 2024 à Bamako, de « courageuse ». A en croire ses analyses et prenant l’exemple de l’attaque terroriste du 23 août 2024 à Barsalogho au Burkina Faso, rien n’est fait au plan sécuritaire par les Forces combattantes. Le régulateur a aussi interpellé la radio Ouaga FM sur sa responsabilité, lui intimant de faire davantage preuve de prudence et de rigueur dans le choix des programmes.

Gabon : Vie politique- Le Pdg fait sa rentrée le samedi 12 octobre prochain

Un an après la perte du pouvoir, le Parti démocratique Gabonais (Pdg) veut se relever. L’ex-parti au pouvoir fait sa rentrée politique, le samedi 12 octobre prochain pour tenter de remobiliser ses militants. Cette rentrée est placée sous le triptyque ‘’Enseignements, opportunité et perspectives’’, selon un communiqué cité par l’Agence gabonaise de presse (Agp). Le Pdg, l’ancien parti unique qui a dirigé le Gabon durant 55 ans du père Omar Bongo Ondimba au fils à Ali Bongo, traverse une profonde crise depuis la chute du pouvoir de ce dernier, victime d’un coup d’Etat perpétré par des militaires réunis au sein du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI). Le vieux parti politique a connu une saignée avec la démission de nombre de ses cadres en plus de difficultés quotidiennes liées au non-paiement des salaires du personnel permanent qui le maintient en vie. ( Source : Agp)

Togo : Observation du littoral - Les ministres et autorités en charge de l’environnement se rencontrent à Lomé

La commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) organise le 10 octobre 2024, à Lomé, la réunion des ministres et des autorités chargés de l’environnement sur l’observation du littoral, la biodiversité et les aires protégées d’Afrique de l’ouest. Selon le communiqué dont fratmat.info a reçu copie, la cérémonie d’ouverture de la session va se tenir le jeudi 10 octobre 2024, à l’hôtel du 2 Février à Lomé. Au cours des travaux, les ministres examineront le Protocole d’accord relatif à la mise en place de l’Observatoire régional du littoral ouest-africain (Orloa) en vue de son adoption Cette session ministérielle sera précédée d’une rencontre des experts des Etats, les 8 et 9 octobre 2024. (Source :fratmat.info)

Mali : Attaques jihadistes et opérations de l'armée dans le Nord- Des civils tués

Au Mali, le week-end a été chargé sur le plan sécuritaire. La colonne de l'armée malienne et de Wagner a poursuivi sa route vers Tinzaouatène, près de la frontière algérienne. L'armée malienne a également mené le 5 octobre 2024, dans cette même zone, des frappes contre des « groupes armés terroristes ». Des sources locales confirment plutôt une bavure, au cours de laquelle sept civils ont été tués. Enfin, le Jnim, lié à al-Qaïda, a revendiqué le 6 octobre trois attaques contre des camps militaires à Gao, Tombouctou et Ber.À Gao et Tombouctou, il s'agit de tirs de roquette. À Ber, d'une attaque suicide. Mais dans ces trois cas, les jihadistes ont été mis en échec. À Gao et Tombouctou, les projectiles n'ont pas atteint les aéroports militaires visés. À Ber, le Jnim a diffusé des images de trois véhicules kamikazes, mais n'a donné aucun bilan. ( Source : Rfi)