Afrique: Assemblée générale de l'UCESA - Une vingtaine de pays attendus à Brazzaville

Au moins vingt pays africains sont attendus à Brazzaville, les 8 et 9 octobre, à l'occasion de l'assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions assimilées d'Afrique (UCESA), et à la Conférence sur les enjeux environnementaux et le développement durable en Afrique.

Le secrétaire général du Conseil économique social et environnemental (CESE), Wilfrid Magloire Obili, a au cours d'une conférence de presse animée le 7 octobre à Brazzaville rappelé les enjeux de ces deux rencontres qui seront organisées en partenariat avec la fondation chilienne Meri. Selon lui, l'assemblée générale de l'UCESA permettra aux participants d'examiner, entre autres, le rapport d'activités, le projet de plan stratégique, les projets de révision des statuts et d'adhésion d'un nouveau membre, en occurrence le Zimbabwe.

« 4e vice-président du bureau exécutif de l'UCESA, le CESE de la République du Congo a reçu mandat de faire en sorte que les pays membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale qui ont des conseils économiques et sociaux puissent adhérer à cette institution. Pour ceux qui n'en disposent pas tels que l'Angola et la Guinée équatoriale, nous allons faire en sorte qu'ils y adhèrent en créant les CESE. Pour le cas de l'Angola, nous avons invité sa représentation diplomatique au Congo à cette assemblée », a expliqué le secrétaire du CESE.

En effet, l'UCESA a réalisé en 2002, en partenariat avec l'institution de sondage Opinion Way, une étude sur la perception des Congolais sur le dérèglement climatique. C'est ainsi qu'il sera organisé en marge de cette assemblée générale, dans le prolongement de cette étude, une conférence sur le thème « Environnement et développement durable : les défis et opportunités de l'Afrique du XXIe siècle ».

Ainsi, trois thèmes seront abordés au cours de cette conférence qui se déroulera le 9 octobre, la mobilité urbaine durable, la gouvernance de l'eau et la gouvernance régionale naturelle. « La Conférence abordera les défis inhérents à la mobilité durable dans les environnements urbains africains et analysera les leviers permettant de concilier le développement des infrastructures, la transition vers les modes de transports moins polluants, l'amélioration de l'accessibilité pour les populations vulnérables et la réduction des émissions des gaz à effet de serre, les innovations technologiques, les modèles économiques novateurs ainsi que les politiques publiques incitatives seront également au coeur des échanges », a rappelé Wilfrid Magloire Obili.

Selon lui, les systèmes de mobilité urbaine durable revêtent d'une importance cruciale pour faciliter les échanges économiques et sociaux et pour renforcer l'intégration régionale et pour améliorer l'accès aux services essentiels. « Mais, toutefois, l'extension de ces infrastructures doit être accompagnée d'une réflexion approfondie sur leur durabilité afin d'en limiter leur empreinte écologique tout en garantissant une accessibilité universelle bien que nous pays africains ne soyons responsables que de 3,8% des émissions mondiales de CO2, près d'un tiers des émissions sur le continent africain proviennent du secteur des transports. A cela s'ajoute bien entendu la croissance rapide de la population urbaine qui représente à elle seule 21% de la population urbaine mondiale d'ici 2050 », a-t-il laissé entendre.

Créée à Cotonou au Benin en 2001, l'UCESA a, entre autres missions, mettre en oeuvre une dynamique en vue d'une implication effective des Conseils économiques sociaux ou Institutions similaires (CES-IS) dans le processus d'intégration africaine ; oeuvrer au rapprochement entre les pays africains pour la constitution d'entités économiques et sociales cohérentes et viables. Il s'agit aussi d'encourager la création des CES-IS dans les pays africains qui n'en possèdent pas ; formuler des recommandations en vue d'assurer le respect effectif des droits économiques et sociaux des citoyens africains et améliorer leurs conditions de vie.