Togo: Equilibre entre régulation et innovation

L'Ecole Nationale sur la Gouvernance de l'Internet a ouvert ses portes lundi à Lomé, marquant une étape importante dans la gestion des défis numériques du Togo.

Cette initiative, portée par le Chapitre Togolais de l'Internet Society, arrive à un moment où l'Internet, les télécommunications et l'intelligence artificielle jouent un rôle de plus en plus important dans la vie quotidienne, mais où leur encadrement demeure une question essentielle pour garantir la sécurité et la liberté des utilisateurs.

Lors de l'ouverture de cette école, Emmanuel Elolo Agbenonwossi, président de l'Internet Society Togo, a souligné la nécessité urgente de revoir les politiques existantes liées à l'Internet.

« Notre rencontre s'inscrit dans une période où l'Internet se situe à la croisée des chemins », a-t-il déclaré. Il a rappelé que, bien que fervents défenseurs d'un Internet ouvert et sécurisé, les acteurs doivent désormais faire face à des enjeux critiques qui nécessitent de redéfinir les stratégies.

L'un de ces défis, souligné par Agbenonwossi, est la cybersécurité. Avec l'augmentation des cybermenaces et les vulnérabilités croissantes des infrastructures numériques, la protection des droits des utilisateurs devient un impératif majeur. Cette prise de conscience pousse les autorités à élaborer des réponses efficaces pour encadrer l'utilisation de ces technologies.

L'objectif principal de cette école est de former des experts capables de soutenir les décideurs dans l'élaboration de régulations adaptées aux évolutions technologiques.

Alors que la transformation numérique modifie en profondeur les sociétés et les économies, il devient essentiel de construire des cadres juridiques et techniques capables de répondre aux risques tout en favorisant l'innovation.

Durant les deux jours de formation, plusieurs thèmes clés seront abordés. Parmi eux : l'histoire de l'Internet au Togo, la cybersécurité, la gestion des infrastructures numériques, et la protection des droits numériques. Ces discussions visent à outiller les participants avec des connaissances pointues qui leur permettront d'intervenir dans les débats nationaux et internationaux sur la gouvernance de l'Internet.

Selon Mawaki Chango, enseignant-chercheur et expert en gouvernance de l'Internet, la transformation numérique, alimentée par des technologies telles que l'intelligence artificielle, invite à repenser les approches traditionnelles de gouvernance.

« Ces technologies, bien qu'innovantes, posent des questions sur les équilibres à trouver entre régulation et innovation », a-t-il affirmé. Il souligne que ces nouveaux outils, s'ils ne sont pas bien encadrés, peuvent devenir une source d'insécurité et d'atteinte aux libertés individuelles.

Face à ces nombreux défis, l'École Nationale sur la Gouvernance de l'Internet a pour ambition de jouer un rôle décisif en outillant les acteurs locaux.

Ces futurs experts seront chargés de contribuer à la construction d'un cadre de régulation moderne et adapté aux réalités numériques du Togo. En formant ces professionnels, le pays se dote des compétences nécessaires pour anticiper les risques et accompagner l'innovation de manière sécurisée et inclusive.

Avec cette initiative, le Togo se positionne comme un acteur clé dans la promotion d'un Internet sûr, libre et accessible à tous, tout en renforçant ses capacités à répondre aux défis de la cybersécurité et de la protection des données dans un monde de plus en plus interconnecté.