Sénégal: L'ARP doit devenir financièrement autonome, plaide son directeur général

Dakar — L'Agence de réglementation pharmaceutique (Arp) doit bénéficier d'une autonomie financière afin d'être plus en mesure d'assurer les missions qui lui sont dévolues et atteindre le niveau 3 de maturité, dans le but d'asseoir une souveraineté pharmaceutique, a indiqué, lundi, son directeur général, Alioune Ibnou Talib Diouf.

"(...) l'Agence de réglementation pharmaceutique (ARP) a besoin non seulement d'être forte, d'être également agile, mais également autonome financièrement, et de pouvoir exercer les neuf fonctions réglementaires qui sont à sa charge", a déclaré M. Diouf.

C'est la condition pour atteindre la souveraineté pharmaceutique avec l'atteinte du niveau 3 de maturité, a-t-il précisé.

Il présidait la troisième réunion du Réseau de la Coalition des parties intéressées (CPI) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette rencontre s'est tenue lundi à Dakar.

Il a rappelé que l'autonomie financière est un des points phares du programme de développement institutionnel de l'ARP.

"Donc, nous sommes là pour y veiller et nous ferons tout le nécessaire pour que ce niveau 3 soit atteint, mais également viser plus loin, être plus ambitieux et aller vers le niveau de maturité", a-t-il insisté.

%

M.Diouf a expliqué que "le plan de développement institutionnel a pour but de faire en sorte que l'ARP soit compétente dans toutes ses fonctions réglementaires, qui sont au nombre de neuf".

"Il faut que l'ARP puisse également mobiliser des ressources pour son fonctionnement, pour avoir une présence sur tout le territoire national sénégalais, et que la nouvelle loi pharmaceutique puisse également s'étendre à tout le territoire et s'exercer au profit des populations sénégalaises", a-t-il souligné.

Il soutient que "les populations doivent accéder à des médicaments de qualité sûrs et à des coûts qui soient abordables".

Il estime que cette troisième réunion de la CIP est une "opportunité pour renforcer notre cohérence d'action et veiller à ce que chaque initiative contribue de manière efficace à la réalisation de nos objectifs".

Le docteur Mady Ba, chargé de la lutte contre la maladie à l'OMS, a indiqué qu'à l'issue de cette réunion, il sera nécessaire de "définir clairement les biais et les activités à mener (...)".

"La coordination, la transparence et l'optimisation de nos efforts politiques sont les thèmes de notre réunion", a-t-il précisé. Il a souligné que "cette réunion est une opportunité de renforcer la collaboration, d'aligner nos actions aux champs d'impact de la CPI".

Le réseau CIP de l'OMS vise à établir et à promouvoir une approche unifiée, stratégique et coordonnée des systèmes réglementaires nationaux et régionaux.