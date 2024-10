Sénégal: Rentrée scolaire - 80% à 90% des enseignants et du personnel administratif présents à Kaolack (IA)

Kaolack — Entre 80 et 90% des enseignants et du personnel administratif de l'académie de Kaolack ont répondu présent à l'occasion de la rentrée scolaire 2024-2025, a appris l'APS de source académique, lundi.

"Depuis le 3 octobre dernier, date de la rentrée des classes des enseignants et du personnel administratif, le taux de présence est très satisfaisant, se situant entre 80% et 90%. Il n'y a que quelques rares enseignants qui ne sont pas là pour des raisons qui ne sont pas bien connues. Mais, pour l'essentiel, ils sont là et prêts à démarrer les cours", a dit l'inspecteur d'académie, Siaka Goudiaby.

Il s'entretenait avec des journalistes, au terme d'une visite effectuée dans certains établissements scolaires pour constater de visu le déroulement de la rentrée des élèves.

La délégation, qui a effectué cette traditionnelle visite, est composée de membres de la communauté éducative. Elle a été conduite par le gouverneur de la région de Kaolack, Mohamadou Moctar Watt.

"C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons constaté que les conditions de démarrage effectif des cours sont réunies pour l'essentiel des établissements et écoles visités", s'est réjoui Siaka Goudiaby.

Il a indiqué que le nettoyage et le désherbage des écoles sont "déjà faits ou en cours de l'être". Il a ajouté que les chefs d'établissements scolaires ont pris les mesures pour distribuer les emplois du temps et le petit matériel aux professeurs et enseignants.

%

"Au plan pédagogique, nous avons pris toutes les mesures pour que la rentrée soit suivie, supervisée. Il faut maintenant continuer à pousser, pour davantage exhorter les élèves à venir massivement fréquenter les classes pour un démarrage effectif et massif des cours", a-t-il plaidé.

M. Goudiaby a appelé les parents d'élèves et les partenaires de l'école à une mobilisation générale, afin d'accompagner, de manière "beaucoup plus efficace", le démarrage des enseignements-apprentissages.

"Cette année, comme par le passé, nous demandons aux chefs d'établissements de ne pas exiger tout de suite et maintenant un quelconque frais d'inscription pour l'acceptation de l'enfant en classe. Les inscriptions sont recouvrées jusqu'au mois de décembre, date à laquelle le paiement des frais d'inscription doit être obligatoire et effectif", a indiqué l'IA de Kaolack.