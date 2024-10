Congo-Kinshasa: À Lubumbashi, 270 prisonniers libérés de la prison de Kasapa

Après la prison de Makala à Kinshasa, ce sont 270 détenus de la prison de Kasapa à Lubumbashi qui ont bénéficié d'une libération conditionnelle lundi 7 octobre 2024. Le ministre congolais de la Justice, Constant Mutamba, en mission dans le Haut Katanga, a procédé lui-même à cette opération qui vise à désengorger les prisons du pays. Construite à l'époque coloniale avec une capacité de 680 pensionnaires, la prison de Kasapa compte 2 790 détenus.

Samy Kapanga vient de passer trois ans dans la prison centrale de Kasapa à Lubumbashi sans avoir été jugé. Il fait partie des 40 détenus malades qui ont tous bénéficié d'une libération ce lundi 7 octobre. D'une voix tremblante, Samy revient sur les circonstances de son arrestation : « J'ai été arrêté à 18 heures parce que je me promenais sans mes pièces d'identités. On m'avait conduit au cachot et là, on m'avait exigé 300 $. Comme je n'en avais pas, on m'a jeté ici en prison. »

230 autres prisonniers ont aussi été libérés. Certains étaient détenus pour de faits bénins, d'autres avaient déjà purgé plus de la moitié de leur peine. Son billet de sortie en main, Moïse Ngandu, un conducteur, ne s'y attendait pas. « On m'avait condamné à deux ans de prison, car j'avais percuté deux personnes qui étaient blessées. Puis on a rajouté un an. Là, il me restait neuf mois. Je remercie le bon Dieu. On ne pouvait pas imaginer que le ministre vienne lui-même procéder à notre libération. »

Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a demandé aux responsables des parquets civils et militaires, d'effectuer régulièrement des visites dans les prisons afin d'assurer le suivi des dossiers des détenus.