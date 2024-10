Algérie: Le président Tebboune renonce à déposer une nouvelle candidature aux Brics

Lors de sa rencontre mensuelle avec la presse nationale, samedi 5 octobre, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a tourné définitivement la page de l'adhésion de son pays au groupe économique des Brics qui rassemble la Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud.

En août 2023, l'intégration de l'Algérie aux Brics était presque acquise, mais à la surprise de tout le monde, son dossier a été retiré à la dernière minute. Plusieurs pays ont été intégrés comme l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats arabes unis... On a reproché à l'Algérie de ne pas avoir une économie assez diversifiée et de trop dépendre de l'hydrocarbure. Alger évoquait d'autres raisons liées à ses positions politiques sur des questions de la région. Aujourd'hui, cette question d'adhésion aux Brics n'est plus une priorité.

Après l'avoir longtemps désiré, cette adhésion ne préoccupe plus l'Algérie. Le chef de l'État affirme qu'il s'agit d'abord d'une question de fierté. « L'Algérie ne souhaite pas intégrer un groupe où elle n'est pas désirée, a déclaré le président Tebboune. Nous voulions adhérer pour des raisons bien définies, mais quand nous avons vu la tournure que prenait cette organisation, notre volonté a changé. » Il existe, selon Tebboune, des raisons qui ne sont pas claires concernant le refus de l'adhésion de l'Algérie aux Brics, lors de la dernière réunion du groupe en Afrique du Sud, souligne notre correspondant à Alger, Fayçal Metaoui.

%

L'Algérie souhaite réévaluer ses objectifs à la lumière de l'évolution récente des Brics. Elle mise sur une adhésion ciblée et plus avantageuse. Elle s'engage, en effet, à financer la Nouvelle banque de développement des Brics, à hauteur de 1,5 milliard de dollars. Pour Alger, cette adhésion est cruciale, car elle aidera les pays émergents et constitue une alternative à la Banque mondiale. « La banque des Brics est considérée comme la nouvelle banque de développement, équivalente à la Banque mondiale, avec un capital aussi significatif que celui de cette dernière », a soutenu le chef d'État algérien. Cette nouvelle stratégie vise, dit-on à Alger, à maximiser les avantages économiques tout en préservant une marge de manoeuvre diplomatique.

Enfin, la priorité est donnée actuellement à la reconstruction d'une économie nationale forte et au développement du potentiel économique, pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire. L'Algérie produit 90% du blé qu'elle consomme aujourd'hui. Ce développement passe également par la numérisation en cours de tous les secteurs et par la mise en place de zones franches à toutes les frontières du pays. Par ailleurs, 20 000 projets dans le secteur de la chimie et de la métallurgie ont été annoncés.