Congo-Kinshasa: Naufrages sur le lac Kivu - Constant Mutamba recommande des poursuites contre les personnes impliquées

Dans un communiqué datant de ce vendredi 04 octobre 2024, le ministre de la Justice et garde des sceaux a donné des injonctions aux procureurs généraux des provinces du Sud-Kivu et Kwango, à engager les arrestations à la suite aux naufrages sur le lac Kivu et sur la rivière Kwango.

Ces arrestations visent plus particulièrement les chefs des divisions, les responsables des administrations chargées de contrôler les embarcations ainsi que propriétaires des embarcations impliqués dans cet accident.

On assiste depuis quelques années à des cas récurrents des naufrages sur les cours d'eaux de la RDC dus à la surcharge ou encore au mauvais état des embarcations.

Il sied de noter que pour les deux cas récents de naufrages à savoir celui d'une baleinière sur la rivière Kwango au mois de septembre dernier et celui du bateau dénommé Merveille de Dieu en sigle MV/Merdy survenu ce jeudi 3 octobre 24 sur le lac Kivu, plusieurs personnes ont perdu la vie.

