Mauritanie: Selon les jeunes Mauritaniens, le gouvernement ne s'occupe pas suffisamment de leurs priorités, notamment l'éducation et l'emploi

Mais la majorité des jeunes apprécient la situation économique et l'orientation générale du pays.

Key findings

Quatre jeunes mauritaniens sur 10 (âgés de 18 à 35 ans) déclarent avoir un niveau d'instruction secondaire ou post-secondaire (41%), surpassant ainsi les générations plus âgées. Si 30% des jeunes n'ont pas reçu d'instruction formelle, cela représente une forte baisse par rapport aux générations précédentes.

Malgré des niveaux d'instruction plus élevés, presque la moitié (47%) des jeunes mauritaniens n'ont pas d'emploi mais en cherchent un, un taux de chômage qui dépasse légèrement la moyenne nationale (44%).

Selon les jeunes mauritaniens, l'éducation et la santé, suivies de la pauvreté et du chômage, sont les questions les plus importantes auxquelles le gouvernement doit s'attaquer.

Seulement un quart des jeunes estiment que le gouvernement réalise de bonnes performances en matière d'éducation (27%), de soins de santé (25%) et de réduction de la pauvreté (22%), avec une approbation encore plus faible en ce qui concerne la création d'emplois (15%).

Malgré cela, plus de la moitié (54%) des jeunes citoyens pensent que la Mauritanie va dans « la bonne direction ». Presque deux tiers (63%) estiment que la situation économique du pays est « assez bonne » ou « très bonne », et 53% sont satisfaits de leurs conditions de vie personnelles. Mais seulement un quart (25%) des jeunes pensent que la situation économique de la Mauritanie s'est améliorée au cours de l'année écoulée, tandis que 41% affirment qu'elle s'est détériorée. Environ 35% s'attendent à ce que la situation du pays s'améliore au cours de l'année à venir.

Les jeunes sont à peu près aussi susceptibles que les adultes plus âgés de prendre contact avec les représentants élus et de coopérer avec d'autres pour exprimer leurs préoccupations. Mais ils sont nettement moins susceptibles de voter : 59% des jeunes en âge de voter en 2020 déclarent l'avoir fait, contre 77% à 81% pour les générations plus âgées.

Plus de six Mauritaniens sur 10 sont âgés de moins de 25 ans (UNFPA, 2024). Cette jeunesse démographique a le potentiel de porter les questions relatives à la jeunesse au premier plan des discussions politiques nationales.

Le gouvernement, reconnaissant l'importance de l'éducation dans le développement national, a intégré l'éducation des jeunes dans ses plans stratégiques plus larges, se concentrant sur l'intégration socio-économique des jeunes grâce à l'amélioration des programmes d'études et à des programmes d'éducation et de formation ciblés (Tammey, 2022 ; Banque Mondiale, 2020).

Des initiatives telles que « Mon projet - Mon avenir » visent à autonomiser les jeunes entrepreneurs en leur fournissant les compétences et ressources nécessaires. La revue par le gouvernement des politiques antérieures en faveur de la jeunesse garantit la conformité avec les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Malgré les efforts du gouvernement, des taux élevés de chômage et de sous-employabilité persistent chez les jeunes mauritaniens, exacerbés par les pertes d'emploi survenues durant la pandémie de COVID-19 (Banque Mondiale, 2022 ; Organisation Internationale du Travail, 2023).

Les défenseurs de la cause de la jeunesse en Mauritanie soulignent également la nécessité d'impliquer les jeunes dans la gouvernance et l'élaboration des politiques afin de garantir la mise en place de programmes efficaces et adaptés aux besoins (UNICEF, 2020). Cependant, la participation des jeunes est souvent entravée par des obstacles tels que les coûts élevés des campagnes électorales, qui restreignent les opportunités pour les jeunes candidats (International Foundation for Electoral Systems, 2023).

Les données de l'enquête Afrobarometer nous éclairent sur la situation de la jeunesse mauritanienne. Les résultats révèlent que les jeunes adultes sont plus susceptibles d'être instruits que leurs aînés, ce qui indique des progrès significatifs en matière de niveau d'instruction au fil du temps. Cependant, presque la moitié des jeunes et des personnes d'âge moyen sont au chômage.

L'éducation et la santé figurent en tête de liste des priorités des jeunes quant à l'action du gouvernement, suivies par la pauvreté et le chômage. Peu de jeunes saluent la performance gouvernementale sur l'une ou l'autre de ces questions.

En dépit de ces défis, la majorité des jeunes mauritaniens sont optimistes quant à l'orientation générale du pays et portent un jugement positif sur l'économie du pays et sur leurs propres conditions de vie.

Pour ce qui est de se faire entendre, les résultats suggèrent que les jeunes ne diffèrent que modestement des groupes d'âge plus âgés en termes de participation politique et civique. Le vote constitue une exception : Les jeunes citoyens en âge de voter lors des dernières élections générales ont environ 20 points de pourcentage de moins que les répondants plus âgés à déclarer avoir effectivement voté.

Stephen Quansah Stephen Quansah is a PhD student in political science and a graduate research assistant at the Department of Political Science, University of Florida.