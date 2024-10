Angola: Le gouvernement réitère son engagement à garantir un logement adéquat aux citoyens

Luanda — Le Gouvernement angolais réitère son engagement continu à promouvoir des politiques publiques d'inclusion sociale, pour garantir le droit fondamental de chaque citoyen à un logement adéquat, rendant les villes et les communautés plus fortes, inclusives, sûres, résilientes et durables.

Selon le ministère des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitation, le secteur se concentre également sur la promotion, l'élaboration et l'approbation d'instruments d'aménagement du territoire, le développement ordonné et harmonieux du territoire, ainsi que dans la croissance urbaine durable, en vue d'atteindre les objectifs de développement durable (ODD).

Le positionnement de ce département ministériel s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'habitation, qui se célèbre le premier lundi d'octobre (7) et se termine à la Journée mondiale des villes, le 31 du même mois.

Dans une note envoyée lundi à l'ANGOP, le ministère des Travaux publics indique que l'Angola, en tant que membre du Conseil exécutif d'UN-Habitat, est conscient de ses obligations internationales, en se concentrant sur les engagements pris avec les angolais de travailler tous ensemble et de créer toujours plus d'opportunités pour les familles d'avoir des logements plus sains, respectant la dignité humaine et l'environnement.

Le département ministériel encourage donc les partenaires sociaux, les professionnels du secteur et les Angolais en général à créer davantage de synergies afin de continuer à promouvoir un avenir urbain plus sain et harmonieux pour tous les citoyens.

Cette année, pour marquer la Journée mondiale de l'habitation, également appelée "Octobre urbain", l'Angola va promouvoir des conférences, des actions de formation, des programmes de renforcement de la communication institutionnelle du secteur, des activités d'amélioration de l'environnement urbain, des séminaires sur l'aménagement du territoire, l'urbanisme et l'habitation, entre autres activités.

Le Programme des Nations Unies pour les établissements humains, NU-Habitat, est l'agence spécialisée de l'ONU qui organise chaque année depuis 2014, l'Octobre urbain, avec des journées de réflexion autour des villes et des établissements humains.

Cette année, le NU-Habitat a adopté pour la Journée mondiale de l'habitation le slogan "Impliquer les jeunes pour créer un avenir urbain meilleur", tandis que la Journée mondiale des villes a pour thème "Leadership des jeunes dans le climat et l'action locale pour les villes".