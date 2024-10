Afrique: Eliminatoires CAN 2025 - Les Lions veulent s'imposer contre le Malawi pour rendre hommage à Cissé

Dakar — Le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly a promis, lundi, au nom de ses coéquipiers, de "tout mettre en oeuvre" pour s'imposer lors de la double confrontation devant opposer le Sénégal au Malawi, en reconnaissance du travail accompli par l'ancien sélectionneur des Lions, Aliou Cissé.

L'État du Sénégal avait pris la décision, la semaine dernière, de ne pas approuver le renouvellement du contrat de Cissé, à la tête de l'équipe nationale depuis 2015.

Pape Bouna Thiaw va diriger, à titre intérimaire, les Lions du Sénégal.

Ce dernier, jusque-là le premier entraîneur adjoint du sélectionneur Aliou Cissé, sera assisté par Teddy Pellerin, deuxième entraîneur adjoint de l'équipe nationale.

"Nous avons appris le départ du coach Aliou Cissé à quatre jours du regroupement. C'était difficile parce que cela nous a pris de court. C'est une décision qui a été prise au plus haut niveau, nous devons l'accepter. Le groupe a un état d'esprit très positif. Nous avons commencé un travail avec lui, il va falloir honorer cela sur le terrain et cela passe par une victoire contre le Malawi à Dakar et à Lilongwe. Ce sera difficile, mais nous allons tout mettre en oeuvre pour cela", a dit Kalidou Koulibaly.

%

II s'exprimait au terme de la première séance d'entrainement des Lions, à l'annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, en perspective de la double confrontation contre le Malawi les 11 et 15 octobre, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations de football 2025 au Maroc.

Seize joueurs ont pris part à ce premier galop d'entrainement des Lions.

Aliou Cissé a apporté de la solidité dans l'équipe"

Selon Koulibaly, le départ de Cissé peut "chambouler les jeunes joueurs", les Lions veulent rester professionnels et veulent tirer profit de la nouvelle situation pour en faire une source de motivation.

Il n'a pas tari d'éloges envers Aliou Cissé qu'il considère comme "un bon monsieur" qui a selon lui fait aimer aux joueurs leur pays.

"Il m'a fait découvrir le Sénégal et à plus de 100 jeunes. Il m'a fait capitaine et c'est important. Il a apporté la solidité à l'équipe. C'est un honneur de porter le maillot du pays. Il nous en a donné l'occasion", a dit le joueur d'Al-Hilal (Arabie Saoudite).

Le capitaine des Lions assure que le technicien "a pris avec respect" la décision des autorités de ne pas approuver le non-renouvellement de son contrat.

"Faire plaisir au peuple et retrouver son amour"

"Les Sénégalais étaient déçus" des Lions lors de leurs deux derniers matchs, des "buts pris en fin de match contre la RDC et le Burundi. C'étaient des erreurs de notre part. Nous sommes aussi fautifs. Et c'est normal que le peuple soit énervé", a-t-il reconnu.

"Nous avons un potentiel énorme dans ce groupe. Et nous sommes là pour léguer cela aux jeunes qui ont envie et qui nous poussent dans nos derniers retranchements pour prendre nos places", a ajouté Kalidou Koulibaly.

Il estime que "c'est un défi de gagner contre le Malawi, car tous les matchs en Afrique sont difficiles. Ils ont leur chance contre nous" mais "nous savons qu'en gagnant, nous pourrons mathématiquement être qualifiés pour faire plaisir au peuple sénégalais et retrouver leur amour, les bonnes sensations".

"Nous sommes à la disposition de l'État, de l'équipe nationale et du peuple sénégalais. Notre objectif est de faire plaisir aux Sénégalais comme nous l'avons toujours fait", a poursuivi le capitaine des Lions.

Selon lui, cela passe "par un grand match, vendredi".

Les Lions, promet-il, vont poursuivre avec le staff intérimaire le travail entamé sous Aliou Cissé, avant d'inviter les supporters à continuer à soutenir l'équipe, car c'est dans "l'union sacrée et la positivité" que les bons résultats viendront à l'équipe nationale.

"L'équipe nationale est un thermomètre du pays, quand elle va bien, le pays aussi va bien. Nous avons cette responsabilité et nous allons la prendre. Nous espérons que le public viendra nombreux. Nous en avons besoin", a conclu le défenseur international sénégalais de 33 ans.