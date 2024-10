Congo-Brazzaville: Processus APV-Flegt - La deuxième phase du plan de gouvernance forestière à l'étude

L'Accord de partenariat volontaire pour l'Application des règlementations forestières, gouvernance et échange commerciaux (APV-Flegt), conclu en 2010 entre le Congo et l'Union européenne (UE), a permis à ce jour d'améliorer la gestion forestière et d'aller vers la transparence du trafic du bois. Plus d'une décennie après le lancement de l'APV-Flegt, les deux parties entrevoient d'actualiser leur feuille de route, notamment le volet assistance avec le Royaume-Uni.

Les parties prenantes au processus APV-Flegt, notamment les directions départementales de l'Économie forestière, les points focaux et les partenaires européens dont la facilitation du Royaume Uni, sont en conclave à Brazzaville, depuis le 7 octobre, pour préparer la phase 2 du programme d'accompagnement au changement pour la mise en oeuvre de l'APV-Flegt (Paco). Achevé en mars dernier sur une note de satisfaction, ce programme Paco bénéficie de l'appui du Royaume Uni.

La rencontre des parties engagées dans l'APV-Flegt vise à réaffirmer les termes du partenariat entre la République du Congo et le Royaume Uni sur la gouvernance des forêts et des aires protégées, tout en mettant l'accent sur la prochaine phase du Paco. Pendant deux jours, les participants vont tenter de poser de nouvelles bases en vue de garantir le succès du futur programme, d'après Myriam McCarthy, la représentante du programme de l'assistance technique du Royaume-Uni, en intégrant les leçons apprises lors de la phase 1 et en précisant les engagements des parties.

%

Ces travaux vont contribuer à relancer la coopération entre la République du Congo et le Royaume-Uni dans le secteur forestier ainsi qu'à renforcer le dialogue stratégique entre la République du Congo et les partenaires européens. « Le programme Paco appuie la gouvernance forestière partout dans le monde. Cela nous autorise maintenant de continuer à faire de nouveaux programmes pour tout le monde. J'ai hâte d'apprendre les leçons enseignées ces dernières années, notamment sur le Système de vérification de la légalité du bois au Congo », a laissé entendre Myriam McCarthy.

Les participants vont discuter en plénière avec des séances de brainstorming thématiques, des travaux en groupes restreints et des activités de team-building. Les différents intervenants devraient aborder le bilan sommaire de la phase 1 du Paco, les principales innovations de la phase 2, les directions pour la mise en oeuvre de la phase 2 et les garanties du ministère de l'Économie forestière afin d'assurer la pérennisation des acquis.

Les autorités se sont alors engagées à faciliter la mise en oeuvre du programme d'assistance, a assuré le conseiller à la gouvernance forestière de la ministre de l'Économie forestière, Marcel Moukissi. « Cette phase 1 a mis en place des bases de changement organisationnel au sein de notre ministère, en partant d'un diagnostic organisationnel ayant abouti à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan de changement organisationnel », a-t-il admis.