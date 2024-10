Congo-Brazzaville: Trafic d'écailles de pangolin - Deux délinquants fauniques écroués à douze mois de prison à Owando

Le Tribunal de grande instance d'Owando, dans le département de la Cuvette, a condamné, le 3 octobre, à douze mois de prison ferme, assortie de deux cent mille FCFA d'amendes chacun, Jean Henri Oyela et Prospère Epandeze, deux délinquants de la faune.

Prises en flagrant délit de détention, circulation et tentative de commercialisation de deux gros sacs contenant une importante quantité d'écailles et des griffes de pangolin géant, espèce animale intégralement protégée par la loi, les deux personnes condamnées avaient été interpellées, le 10 août dernier, à Owando dans le département de la Cuvette.

Elles revenaient de Ouesso avec ces produits de faune, dans le but de trouver des clients pour les revendre à Owando. Ces délinquants fauniques ont comparu au cours des audiences qui se sont tenues les 22 août et 19 septembre derniers. Ils ont reconnu les faits qui leur ont été reprochés, à savoir détention, circulation et tentative de commercialisation de deux gros sacs d'écailles et griffes de pangolin géant, espèce animale intégralement protégée. Ils ont, pour ces motifs, écopé de douze mois de prison ferme avec de fortes amendes et des dommages et intérêts à l'issue de l'audience du 3 octobre 2024.

Le pangolin géant est parmi les espèces animales en voie d'extinction à travers le monde. Le commerce illégal des produits de faune conduit à l'extinction des espèces fauniques. Conscient de ce fait, le Congo depuis un certain temps s'est engagé à protéger ses espèces animales en voie d'extinction. Un travail est régulièrement accompli par les autorités dans ce sens et les contrevenants à la loi sont sanctionnés.

Et pourtant, la loi 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées dans son article 27 stipule : « L'importation ; l'exportation ; la détention et le transit sur le territoire national des espèces intégralement protégées ; ainsi que de leurs trophées sont strictement interdits ; sauf dérogation spéciale de l'administration des eaux et forêts pour les besoins de la recherche scientifique ».