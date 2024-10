Algérie: Formation professionnelle - Près de 400.000 nouvelles places pédagogiques pour la prochaine rentrée

Alger — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a indiqué, lundi, que le secteur offrait près de 400.000 nouvelles places pédagogiques à l'échelle nationale, à l'occasion de la rentrée professionnelle 2024/2025 (session d'octobre).

Invité du "Forum de la Radio" (chaîne l), le ministre a fait savoir que le secteur offrait près de 400.000 nouvelles places pédagogiques à l'échelle nationale dans différents modes et dispositifs de formation, y compris la formation en présentiel et la formation par apprentissage, et ce à l'occasion de la rentrée professionnelle (session d'octobre), prévue mardi.

Ces nouvelles places, a souligné M. Merabi, incluent également la formation en milieu rural, au profit de la femme au foyer et des personnes aux besoins spécifiques, outre les nouvelles places disponibles dans les établissements de formation privés agréés, ajoutant que le secteur avait pris "toutes les mesures et mobilisé tous les moyens nécessaires" à l'occasion de cette rentrée qui porte le thème: formation professionnelle ... autonomisation économique et gouvernance numérique".

Par ailleurs, M. Merabi a fait état de nouvelles spécialités dans les domaines de l'agriculture, de la numérisation et des nouvelles technologies, tout en rappelant certaines spécialités qui figurent parmi les programmes de formation professionnelle en vue d'accompagner les projets de développement.

Il a, également, indiqué que le secteur focalisait, à travers les offres de formation, sur les filières professionnelles prioritaires, rappelant la signature de conventions de partenariat avec plusieurs secteurs et entreprises économiques dans ce domaine.

Le secteur oeuvre à garantir une formation dans des spécialités en adéquation avec les exigences de l'économie nationale et conformément aux besoins des entreprises économiques quant à la main d'oeuvre qualifiée, précise le ministre.

Le ministre a mis en avant l'intérêt accordé par le secteur à la catégorie des personnes aux besoins spécifiques, à travers les spécialités et les places pédagogiques assurées à leur profit au niveau de cinq (5) centres de formation régionaux (Alger, Boumerdès, Laghouat, Skikda et Relizane), qui sont dotés des moyens nécessaires pour permettre à cette catégorie d'acquérir des qualifications pour accéder au monde du travail.

Il a évoqué les mesures prises en matière de numérisation, notamment la gestion pédagogique et administrative à travers le lancement de plusieurs applications et plateformes numériques.

Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels a, en outre, affirmé que le secteur porte un intérêt à la phase post-formation en vue d'accompagner les jeunes diplômés dans la réalisation de leurs propres projets à travers la création de "la maison de l'accompagnement et de l'insertion professionnelle" au niveau des établissements de formation.