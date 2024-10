Algérie: La vice-présidente de la République de Namibie félicite le président de la République pour sa réélection

Alger — La vice-présidente de la République de Namibie, Mme Netumbo Nandi-Ndaitwah, a félicité le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat, a indiqué, lundi, un communiqué de la Présidence de la République.

"Monsieur le Président, au nom du Gouvernement et du peuple namibien, je vous présente les plus sincères félicitations, pour votre réélection en tant que président de la République algérienne démocratique et populaire", lit-on dans le message de félicitations adressé par la vice-présidente de la République de Namibie à Monsieur le président de la République.

"Votre victoire éclatante témoigne de la confiance du peuple algérien en votre direction et votre vision de l'avenir de votre pays, je suis convaincue que l'Algérie atteindra une nouvelle fois le summum du développement et de la prospérité", a-t-elle poursuivi.

"Soucieuse de la justice, des droits de l'Homme, de l'autodétermination et de la décolonisation, la Namibie est prête à se concerter avec vous, sur les moyens de soutenir les deux peuples au Sahara occidental et en Palestine", a-t-elle assuré, relevant que son pays "accorde un intérêt majeur aux relations fraternelles établies entre nos deux pays, depuis bien longtemps, des relations basées sur la coopération, l'unité et la vision commune".

"Au moment où vous vous apprêtez à exercer vos fonctions suprêmes, je me réjouis de travailler avec vous pour renforcer et promouvoir les liens d'amitié qui nous unissent. Je vous prie d'agréer l'expression de ma très haute considération", lit-t-on dans le message de félicitations.