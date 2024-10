Ile Maurice: Standard Bank lance le Business and Commercial Banking

Standard Bank Mauritius élargit son offre en lançant une nouvelle division dédiée aux entreprises familiales et aux entreprises de taille moyenne en Afrique : le Business and Commercial Banking (BCB). Cette initiative, annoncée le mois dernier lors d'une conférence au siège de la Banque à Johannesburg en présence du Chief Executive Officer de Standard Bank Group, Sim Tshabalala, vise à compléter l'approche actuelle de la banque, qui s'appuie principalement sur les multinationales et les grandes entreprises cotées en bourse à travers son segment principal, le Corporate and Investment Banking (CIB), depuis sa création en 2001.

«Les entreprises familiales et les entreprises de taille moyenne africaines souhaitant utiliser la juridiction Maurice comme une plateforme pour le commerce et les investissements vers l'Afrique auront désormais accès à tous les avantages que Maurice a à offrir aux investisseurs en tant que principal centre financier international en Afrique», explique Francois Gamet, directeur de Standard Bank Mauritius. Il ajoute que l'introduction du segment BCB est une extension des services déjà proposés à leur portefeuille actuel de clients.

De son côté, Tunde Macaulay, Head of Africa Regions and Offshore, souligne que que ce nouveau service permettra à ses de profiter de tous les avantages d'opérer à partir d'un centre financier qui facilite l'activité internationale avec en plus un cadre réglementaire solide. Selon lui, la stabilité politique et économique de Maurice constituent les deux facteurs ayant contribué à en faire un centre d'affaire et d'investissement transfrontalier de choix pour l'Afrique.

Sans compter, dit-il, que la juridiction mauricienne est à quelques heures de vol des grands centres du continent africain et l'accès sans visa à de nombreux pays. «Nous pensons que notre forte présence dans 20 pays africains et notre expertise sur le continent constituent des attraits supplémentaires pour les entreprises familiales et les entreprises de taille moyenne africaines. En élargissant nos offres à Maurice, nous permettons à notre empreinte géographique d'être pleinement exploitée au profit de nos clients», rappelle Tunde Macaulay.