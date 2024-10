Togo: Le Conseil municipal de Bè Centre « rêve » grand pour 2025 !

Fidèles aux textes régissant la décentralisation au Togo, les élus locaux de la Commune de Golfe 2 ont ouvert ce Lundi 07 Octobre 2024 leur dernière session de l'année 2024. Il s'agit d'une session budgétaire qui devra permettre d'étudier et d'adopter le budget de l'année 2025. Particularité de cette session, présidée par le Maire intérimaire, Edoh Komi, cette session budgétaire est la dernière de cette mandature 2019-2025, des élus locaux.

Pour cette session budgétaire et les prévisions pour l'année 2025, Edoh Komi et ses pairs veulent « rêver » et se doter d'un budget encore plus conséquent, à la mesure des ambitions qu'ils nourrissent pour de meilleures conditions de vie des populations.

« Nous avons estimé que les besoins sont énormes et il va falloir être très ambitieux. Il va falloir que nous soyons très ambitieux. Faire de telle sorte qu'en termes de fonctionnement nous puissions réduire les dépenses et investir pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Aussi est-il important de redresser les manches pour que nous puissions même faire un redressement financier interne.

Ce qui veut dire que ce soit au niveau des carburants, au niveau de crédits, et bien d'autres choses, il va falloir réduire un peu, peut-être de 1/3 toutes ces dotations là pour que nous puissions avoir un peu plus d'argent pour le fonctionnement. Parce que, il faut marquer notre présence. Et c'est le moment très important pour nous à cette session budgétaire, de rêver, d'être ambitieux, en termes des réalisations à accomplir pour que, après nous, les gens sentent qu'il y a eu une équipe de conseil municipal. Donc c'est l'envie, l'ambition que nous nourrissons par rapport à cette session budgétaire », a laissé entendre le Maire Edoh Komi, à l'ouverture des travaux. S'ils attendent toujours la lettre de cadrage du ministère de tutelle, le Conseil municipal veut toujours aller de l'avant.

« Déjà, nous avons une idée de ce qui va être fait. L'ambition, c'est que nous faisons de telle sorte que nous soyons plus largement en avance par rapport au budget de l'année dernière qui était d'1,5 milliard, pourquoi pas rêver d'aller à 2 milliards. Et trouver des ressources externes pour pouvoir réaliser notre rêver », a informé l'élu local.

Et pour les activités ou les domaines qui feront l'objet des investissements, Edoh a avancé qu'il sera question de « l'assainissement, les conditions de vie des populations en termes de santé, d'éducation, d'infrastructures, tout ça là conformément à notre PDC ». Et, a-t-il conclu, « nous voulons rêver, il faut dépasser ce qui a été déjà fait.

De 1,5 milliard, il faut aller à 2 milliards. Et donc il faut disposer des ressources nécessaires pour y arriver. Nous sommes en train de rêver et l'ambition que nous nourrissons, c'est que les conditions des populations soient améliorées que par le passée. Nous devons impacter encore plus par rapport à l'unique année qui nous reste ».

La préfecture du Golfe a été représentée à cette ouverture de session par le Directeur des Affaires juridiques, de la comptabilité et du Contrôle de légalité (DAJCCL), Richard Gnimtou Pakoubotcho. « Cette session budgétaire est un moment qui revêt d'une importance particulière car il engage l'avenir du territoire de la commune à travers les décisions financières que vous prendrez pour l'année 2025.

Ainsi, le budget, qu'il s'agisse de celui de l'État ou des communes, est l'outil principal qui façonne les politiques publiques et permet la mise en oeuvre des projets de développement local au profit de nos populations, a-t-il indiqué avant d'inviter le Conseil municipal de Golfe 2 au respect et à l'application des « principes généraux du droit budgétaire conformément aux dispositions des articles 348 ; 352 ; 357 et 358 de la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée et les dispositions du décret N°2020- 004/PR du 05 mars 2020 portant régime financier des CT notamment ses articles 6 à 14, 41 à 43 et 54-73 dans le cadre de l'élaboration de l'avant-projet de budget exercice 2025 ainsi que les articles 74 - 106 pour son exécution tout en respectant les instructions qui seront contenues dans la lettre d'orientation budgétaire que le Ministre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie Coutumière enverra aux communes ».

Et enfin, convaincu de ce que « cette session budgétaire s'ouvre dans un contexte où les attentes des citoyens sont grandissantes » et que « nos concitoyens aspirent à des services publics de qualité, à des infrastructures modernes, à un cadre de vie amélioré, mais aussi à une gestion transparente et rigoureuse des finances publiques.

C'est donc un défi que vous devez relever collectivement, en mettant en place une gestion prudente mais ambitieuse des ressources de votre commune », il a rappelé aux uns et aux autres les quatre principes fondamentaux qui doivent guider les travaux, à savoir, « la Rigueur et la Transparence », « l'Investissement dans l'Avenir », « l'Équité Territoriale » et « la Responsabilité Fiscale ».

La session dure 10 jours et permettra d'adopter définitivement le budget de l'année 2025.