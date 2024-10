Afrique du Nord: La DGSN et Bank Al-Maghrib renforcent leur coopération technique et opérationnelle

Rabat — La coopération technique et opérationnelle entre la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) et Bank Al-Maghrib (BAM) a été renforcée par la signature d'un protocole d'accord habilitant celle-ci à exploiter les fonctionnalités techniques fournies par la CINE et d'une convention de partenariat en matière de sécurité des sites de Bank Al-Maghrib et des convois de fonds.

Le protocole d'accord, signé lundi à Rabat par le Wali de Bank Al-Maghrib et le Directeur Général de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire, habilite BAM à bénéficier des possibilités techniques offertes par la CINE pour lutter contre l'utilisation frauduleuse des documents d'identité, à travers le renforcement des mécanismes de vérification et de sécurisation de l'identité, tout en améliorant la qualité des services offerts par la sphère économique aux citoyens.

Il permet aussi à la Banque centrale d'intégrer la plateforme du tiers de confiance national, développée par la DGSN, dans son système informatique en tant qu'outil d'identification et de vérification de l'identité, en temps réel et de manière automatique, soit en présentiel ou à distance à travers le système d'identité numérique.

En outre, Bank Al-Maghrib peut exploiter les données d'identification intégrées dans la Carte d'identité nationale électronique, notamment celles ouvertes au public, de sorte à éviter les erreurs de saisie manuelle de ces données.

L'accord prévoit également le développement d'un mécanisme d'échange d'expertises dans les domaines de la formation, de l'accompagnement technique et de l'organisation d'activités conjointes sur l'utilisation optimale et efficace de la Plateforme tiers de confiance national et du système d'identité numérique y afférent.

Aux termes de ce protocole, la DGSN fournira les solutions techniques qu'elle a développées afin de faciliter l'utilisation de ces systèmes d'identification électronique par BAM.

Quant à la convention de partenariat dans le domaine de la sécurité des sites et des convois de fonds, elle s'appuie sur les dispositions de l'article 74 du statut de Bank Al Maghrib selon lequel "le gouvernement assure la sécurité et la protection des sites administratifs de la Banque, de ses musées de la monnaie et de ses succursales et agences. Il lui fournit les escortes nécessaires à la sécurité des transports de fonds et de valeurs. Une convention entre l'Etat et la Banque définit les modalités d'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus".

Cette convention couvre deux axes principaux, le premier relatif à la sécurité des sites de Bank Al-Maghrib aux niveaux central et régional, et le second relatif à l'escorte des convois de fonds et de valeurs effectués par la Banque au niveau national.

Dans ce cadre, la DGSN met à disposition les ressources humaines et opérationnelles pour assurer la sécurité externe des sièges centraux et régionaux de BAM, y compris son siège central et son musée, ainsi que ses succursales et agences au niveau national (22 sites au total). Pour sa part, Bank Al-Maghrib met à la disposition des services de police l'accès aux systèmes de sécurité et de surveillance de cet établissement public.

La convention prévoit également la mise à disposition par la DGSN de ressources humaines chargées de la sécurisation et de l'escorte des convois de fonds et de valeurs au niveau national, tandis que Bank Al-Maghrib se charge de fournir les moyens logistiques de cette mission de sécurisation.